La CUP acusa Borràs de fer “confrontació simbòlica” amb el vot de Puig

La CUP ha acusat Junts per Catalunya de fer una confrontació “simbòlica i fictícia” amb el cas del vot delegat de Lluís Puig. El vot de l’exconseller, que la presidenta Laura Borràs va admetre ahir de forma oral, està en els llimbs i ningú sap respondre si comptarà oficialment. Els cupaires han enviat una carta a la seva militància en la qual acusen JxCat d’haver posat sobre la taula una “proposta d’actuació” que “no anava més enllà d’una declaració política merament simbòlica”. Una declaració, diu la CUP, “que “topava amb les limitacions derivades de la necessitat que s’executessin tots els tràmits parlamentaris corresponents per fer-la efectiva”.

Els anticapitalistes han decidit dir prou a l’estratègia de la presidenta del Parlament, Laura Borràs: “La CUP no podia seguir avalant el relat d’una defensa de drets i d’una confrontació amb l’Estat simbòlic ai fictícia mentre l’acció consistia, en realitat, en assumir la imposició del TC”. “No avalarem en cap cas que els fets no concordin amb les declaracions i missatges, com ja va passar amb el cas de Pau Juvillà“, avisen. En aquell episodi diu la CUP que mentre Borràs “deia públicament que defensaria el seu escó i aniria fins al final, no només no complia sinó que va acabar responsabilitzant els funcionaris de no haver executat els actes que ella mateixa es va comprometre públicament a realitzar”.

Segons s’explica en la missiva, la CUP va plantejar que la Mesa assumís totes les responsabilitats polítiques i jurídiques que comportés la materialització de l’acord que la majoria independentista va explicar públicament. Els cupaires recorden que segons l’acord la majoria independentista es comprometia a “responsabilitzar-se de dur a terme tots els tràmits parlamentaris per tal que el seu vot [de Lluís Puig] computi oficialment”.

Un vot delegat comptat oralment per la presidenta que ara està en els llimbs

El vot delegat, que Cs ha portat al TC, va ser acceptat en la sessió d’ahir i computat al final d’una votació per validar un decret del Govern, però no va quedar registrat al marcador electrònic, com succeeix habitualment. El vot el va sumar Borràs oralment després. De fet, ara mateix existeix el dubte sobre de quina manera aquest vot quedarà registrat perquè compti oficialment. La Mesa del Parlament es reunirà aquest vespre per abordar aquesta qüestió, un cop acabi el ple.

Davant aquest nou episodi, els cupaires “cal superar el marc del simbolisme i les mitges veritats i mitges mentides que generen desafecció, frustració i desmobilització. La carta afirma que “els objectius de construir una república per a defensar els drets i llibertats necessiten poder avaluar honestament on som, on anem, quines passes fem i quines batalles lliurem”. En conseqüència, avisen, “la repressió no es pot afrontar amb tacticisme i partidisme de curt termini, sinó amb propostes polítiques el més sòlides possibles per tal de no normalitzar-la i d’impulsar la mobilització i l’organització popular”.

Hem exigit transparència i veritat des del primer moment. No avalarem en cap cas que els fets no concordin amb les declaracions i missatges, com ja va passar amb el cas de Pau Juvillà, en què la Presidenta del Parlament mentre deia públicament que defensaria el seu escó i aniria fins al final, no només no complia sinó que va acabar responsabilitzant els funcionaris de no haver executat els actes que ella mateixa es va comprometre públicament a realitzar.