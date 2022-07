Borràs compta verbalment el vot de Puig, que no apareix al marcador de resultats

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha comptabilitzat el vot de Lluís Puig en la votació per la validació d’un decret del Govern aquest dimecres al ple. El vot, però, no ha aparegut al marcador electrònic de resultats. Així es va decidir ahir a la Mesa, per no comprometre els funcionaris encarregats del marcador, la majoria de la Mesa assumia la responsabilitat d’afegir el vot de Puig al còmput final. El vot ha estat afegit oralment per la presidenta després del còmput. El decret ha estat validat amb 133 vots a favor, segons el marcador de resultats, xifra elevada a 134 per la presidenta. Dels diputats presents cap s’ha abstingut, però hi ha hagut un diputat absent. En pantalla han aparegut 133 vots a favor (130 presents i 3 dels quatre vots delegats que hi havia admesos avui), però no el de Puig.

Es manté la incògnita si el vot serà vàlid finalment. Una font de la Mesa del Parlament ha admès que amb aquesta operació no s’està protegint el vot de Puig i que sí que es podria garantir per altres vies, com un canvi de reglament o habilitant el vot telemàtic. La mateixa font ha afirmat que el vot que ha comptat Borràs “caurà” en algun moment. De fet, caldrà comprovar en uns dies com figura el resultat al diari de sessions.

La majoria independentista de la Mesa el Parlament (integrada per ERC, JxCat i la CUP) ha rebutjat les quatre peticions de reconsideració presentades per PSC, Vox, Cs i PP contra l’acord d’ahir de mantenir la delegació de vot a l’exconseller i diputat exiliat Lluís Puig. Fonts de la majoria independentista a la Mesa han explicat que s’han refusat les quatre peticions i s’ha refermat el compromís amb l’acord de mantenir el vot delegat malgrat la sentència del Tribunal Constitucional (TC), que anul·lava vots delegats anteriors.

Segons les mateixes fonts, la decisió s’ha fonamentat en dos arguments. Per una banda, es defensa que la missió de la Mesa del Parlament és garantir els drets fonamentals de càrrecs electes i ciutadania i, per l’altra, un argument jurídic segons el qual la sentència es limita a delegacions de vot que motiven la sentència, però no pas la delegació de vot vigent. Tot i això la Mesa ha pres precaucions i ja ha comunicat a alguns serveis de la cambra que pel que fa a la comptabilització del vot la responsabilitat l’assumeix la pròpia majoria independentista de la Mesa.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, a l’inici de la sessió / EP

Fonts parlamentàries han explicat que el tècnics d’audiovisuals ja han rebut la instrucció aquest matí de no comptabilitzar el vot a nivell electrònic (no apareixerà doncs a la pantalla de resultats). La comptabilització del vot delegat de Puig correrà a càrrec de la presidenta. Ara bé, aquest punt tampoc és una garantia que el vot compti si no s’acaben d’aclarir com es cobreixen els propers passos del procediment que calen perquè el vot es converteixi en un fet material i efectiu. “Cal esperar esdeveniments”, diu una font de la Mesa.

Cs compara la votació del vot delegat de Puig amb la votació d’un “mico”

Després de la reunió de la Mesa s’ha reprès el ple amb el debat sobre la validació del decret del Govern sobre el procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat. En el debat, el portaveu de Cs, Ignacio Martín, s’ha referit a la delegació de vot de Lluís Puig i l’ha comparat amb la votació “d’un mico”. Martín ha lamentat que s’hagin refusat les peticions de reconsideració, i ha insistit que la decisió de la majoria independentista és una “cacicada” de Borràs. “Diu Borràs que en la mesura que el vot no sigui determinant, les decisions que adoptem no seran impugnables, però el problema no és que sigui determinant, sinó el fet que Puig pugui votar”, ha dit.

Aleshores Martín ha dit que un govern amb majoria “que guanya votacions per golejada” en un parlament podria “enviar un mico” a votar. “La votació no quedaria compromesa perquè el mico apretaria el botó com qualsevol diputat i aquí no hi hauria problema”, ha continuat el diputat taronja. Borràs l’ha interromput i li ha demanat que tornés a la qüestió del debat.

El ple ha arrencat amb entrebancs a la delegació de vot de Lluís Puig

Cs i Vox han protestat per l’acceptació del vot delegat de vot de l’exconseller i exiliat Lluís Puig per part de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ho ha anunciat tant bon punt ha començat el ple del Parlament, a les 9 hores. Borràs ha obert la sessió informant que quatre diputats han delegat el seu vot per aquest ple i entre aquest s’hi inclou el vot delegat de l’exconseller.

Després de l’anunci, el portaveu de Cs, Ignacio Martín, ha demanat la paraula i, després de denunciar la “cacicada”, ha expressat que “davant d’aquesta nova desobediència”, el seu partit reclama saber l’opinió dels lletrats de la cambra. Martín ha reclamant la suspensió del ple pel que consideren “una vulneració d’una disposició del TC i un atac a l’estat de dret i a la democràcia”. Borràs li ha respost que la decisió de “mantenir” el vot delegat la va prendre la majoria de la Mesa després d’haver escoltat “les indicacions del lletrat major”.