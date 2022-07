Puigdemont, Borràs i Torra reivindiquen Macià com a pioner independentista

El president a l’exili, Carles Puigdemont, la presidenta al Parlament, Laura Borràs, i l’expresident Quim Torra, han reivindicat avui la figura del president Francesc Macià com un dels pioners de l’independentisme arreu d’Europa. Ho han fet al Museu d’Història de Catalunya, on es celebrava l’acte de celebració del centenari del partit independentista Estat Català, fundat pel mateix president vilanoví l’any 1922. “Estat català representa la continuïtat històrica de la Catalunya independentista”, deia el president Puigdemont, qui ha intervingut telemàticament. Puigdemont afirma que el llegat d’Estat Català és la voluntat de “ser“.

Tots ells han reafirma la unitat com a idea per afrontar el que anomenen “camí” que ha recórrer l’independentisme. L’expresident de la Generalitat Quim Torra, de fet, ha dit que “contra la moderació de la època, Estat Català proposava la radicalitat”. Torra interpreta que el partit pioner independentista sempre alertava del pactisme amb l’Estat Espanyol. “Davant la por del país, sempre han reclamat audàcia”, diu.

Puigdemont en la celebració del centenari d’Estat Català / Mireia Comas

Torra compara la DUI del 1931 amb la del 2017

Torra també ha comparat els tres dies de negociacions de Macià amb l’Estat espanyol quan va proclamar la independència el 1931, amb la situació que es va viure a Catalunya durant l’octubre del 2017. La presidenta del Parlament, alhora, reivindica que Estat Català constata que l’independentisme “no és una cosa de quatre dies”, i ha demanat ser dignes de la memòria de Macià. El també coronel també va ser clau a l’hora de recuperar la Generalitat i el Parlament, fet que Borràs ha agraït, tot i la “repressió que estem vivint”.

A més, han tingut l’oportunitat de fer els seus parlaments l’exconseller Josep Lluís Carod-Rovira, l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, i la presidenta de l’Assemblea de Representants del Consell per la República, Ona Curto. Carod Rovira ha alertat que Espanya és “irreformable” i que les elits de Madrid “ho xuclen tot”. “Els botifles són aquells que fan negoci amb la dependència”, ha exclamat.

Carod-Rovira adverteix del poder de les elits de Madrid

Josep Andreu i Ona Curto han reivindicat l’ús de l’exili com a eina, tal com va fer Francesc Macià, i han denunciat un Estat espanyol “franquista, imperialista i que no ha trencat amb la monarquia”.

L’acte ha iniciat amb un vídeo on recollia tots els moments històrics del partit, com ara el complot del Garraf o els fets de Prats de Molló. Alhora, han reafirmat les figures de diferents membres fundadors del partit com Francesc Macià.

Posteriorment, ha seguit amb un vídeo del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, qui s’ha dirigit al poble català definint-los com a “poble germà” del País Basc. “Al final del nostre camí hi ha les repúbliques dels Països Catalans i les basques”, deia el líder basc. Alhora, la membre de l’executiu de l’Estat Català, Conxita Bosch, ha anat en la mateixa línia, reivindicant el progressisme en el qual va començar Estat Català i les associacions que treballen per la independència de les nacions sense estat.

Borràs, Torra i Carod Rovira a la celebració del centenari d’Estat Català / Mireia Comas

Estat Català, el primer partit independentista

Estat Català va ser el primer partit independentista a Catalunya, fundat l’any 1922 per l’aleshores coronel Francesc Macià. És el partit més antic a Catalunya i que continua tenint activitat, i és el segon partit nacionalista d’Europa, per darrera del Sinn Féin irlandès. De fet, ara mateix està integrat en el partit Moviment d’Esquerres, que en les últimes eleccions va anar en coalició amb Junts.

Altres dirigents fundadors d’una de les tres branques que va fundar Esquerra Republicana de Catalunya van ser Lluís Marsans, Daniel Cardona, Domènec Solé, Manuel Pagès, tots ells dirigents de la Federació Democràtica Nacionalista, que reclamava el dret a l’autodeterminació de Catalunya i l’establiment d’una federació o confederació de totes les nacions de la Península Ibèrica.

Estat Català s’inspira en el Sinn Féinn

De fet, promovia la lluita armada, imitant el moviment independentista irlandès, que feia pocs anys havia assolit la seva independència del Regne Unit. Curiosament, com que el partit majoritari a Catalunya és la Lliga Regionalista, dirigit per personalitats com Francesc Cambó o Enric Prat de la Riba, va anar a buscar el seu finançament als catalans que residien a Cuba.

Dos dels esdeveniments més rellevants d’Estat Català van ser el conegut complot del Garraf, el qual es basava en atemptar contra el rei Alfons XIII, i en la invasió des de Prats de Molló, on Macià va organitzar un escamot per a envair el sud del Principat. Ambdós objectius no es van assolir perquè en els dos casos van hi va haver un delator.

Més enllà dels parlamentaris, han estat presents a l’acte la portaveu d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta, els diputats Francesc de Dalmases, Antoni Castellà i Aurora Madaula, així com el regidor Ferran Mascarell i el vicepresident de l’ANC, Jordi Pesarrodona, juntament amb l’activista Eliseu Climent. També hi han estat presents familiars dels fundadors d’Estat Català.