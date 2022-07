Borràs avisa de l’ús de la corrupció per anar contra la dissidència

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, s’ha volgut referir aquest matí sobre el seu cas de presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. El jutge, ara, l’ha deixada a un pas del judici, i la presidenta ha volgut denunciar l’utilització de les acusacions de corrupció com a arma per fer caure les dissidència política.

“A les democràcies viciades amb tics autoritaris de vegades la corrupció pot deixar de ser un problema que cal eliminar i convertir-se de manera perversa en una arma per combatre la dissidència política”, ha advertit, i ha afegit que es tracta d’una “vulneració flagrant” dels drets fonamentals.

El lawfare, com a estratègia de repressió

Durant la seva intervenció, Borràs ha demanat ser conscients que, el que considera lawfare, també és una estratègia de repressió. “Massa sovint aconsegueix l’objectiu d’embrutar amb al corrosiva taca de la corrupció els adversaris polítics”, ha lamentat Borràs. En la mateixa línia, la presidenta de la cambra ha assegurat que aquest fet és “especialment greu” perquè “consisteix en la corrupció de la lluita contra la corrupció” i creu que això “empitjora” la democràcia perquè la “subverteix” i la “perverteix”.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, durant un ple / ACN

No dimitirà

La presidenta del Parlament ja va exposar en una compareixença a principis de setmana que no tenia intenció de dimitir tot i les acusacions, va reafirmar-se en la seva innocència i va denunciar que se la volia “apartar” de la vida política.

En aquest sentit, va defensar que era innocent, tot i les pressions d’alguns partits perquè dimiteixi. Mentre que ERC li demana que reflexioni sobre si pensa “arrosegar” el Parlament amb la causa judicial, els Comuns directament demanen que dimiteixi. El debat està en l’article 25.4 del reglament del Parlament de Catalunya, que diu que un membre de la cambra ha de dimitir un cop hi hagi cita oral per un judici per un cas de corrupció.