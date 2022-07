Aragonès evita respondre si cal suspendre Borràs quan s’obri judici oral

El cas de Laura Borràs s’ha colat a la sessió de control al president del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha evitat pronunciar-se sobre si quan s’obri judici oral a la presidenta de la cambra ell donarà suport a l’aplicació del reglament el Parlament o no. Aragonès s’ha mostrat convençut que “en el moment que clagui prendre decisions tothom prendrà la que convindrà més a la vocació de servei públic que tenim els membres d’aquesta cambra”.

El president ha recordat que la seva “capacitat d’intervenció” en el cas Borràs “és la mateixa que tenen” els 135 diputats del Parlament. Aragonès ha insistit que “per garantir el servei de les institucions i el prestigi” quan s’obri el judici oral “cadascú de forma individual i col·lectiva” prendre “la millor decisió per preservar el servei públic que prestem als ciutadans de Catalunya”.

Primera reacció d’Aragonès després de la declaració de Borràs anunciant que no dimitirà

Aquesta declaració d’Aragonès arriba el dia després que la presidenta del Parlament comparegués de forma excepcional per anunciar que no té “cap intenció” de dimitir davant les pressions perquè deixi el càrrec. Les demandes perquè s’aparti s’ha incrementat d’ençà que s’acosta el dia perquè es fixi data del judici oral pel cas de presumpte corrupció quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

“S’acosta una fase determinant [del cas] i fruit d’aquest context s’han sentit veus que em reclamen que dimiteixi en el càrrec de presidenta, vull expressar públicament que no tinc cap intenció de fer un pas al costat com em reclamen i m’exigeixen sense capacitat per dissimular, quan el que volen és apartar-me de la vida política”, va afirmar Borràs.

La presidenta va argumentar que la “principal raó” per la qual ha decidit no abandonar el càrrec és que “soc innocent”. “Ho reitero una vegada més, per contradir aquells que reiteradament s’atreveixen a proclamar la meva culpabilitat: no he comès cap delicte”, va reiterar la presidenta, a qui en els darrers dies li arriben missatges des de la resta de partits perquè abandoni el càrrec, alguns més explícits que altres. Des d’ERC se l’ha emplaçat a reflexionar si pensa “arrossegar” la institució amb la causa judicial. Els Comuns directament demanen que dimiteixi. El debat està obert sobre si cal aplicar l’article 25.4 del reglament el Parlament que estipula la suspensió automàtica d’un parlamentari un cop hi hagi cita per judici oral per un cas de corrupció. El partits independentistes es troben empantanegats en el debat sobre aquesta causa.