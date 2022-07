Inicien una recollida de firmes en suport a Laura Borràs

“La cultura és l’estendard de la llibertat. I la llibertat exigeix compromís. Moltes forces s’oposen a la llibertat. I, per això, persegueixen el compromís i s’oposen a la cultura”. Així inicia el manifest que han impulsat deferents personalitats per donar suport a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, davant les pressions de diferents partits perquè dimiteixi arran del seu cas de presumpte fraccionament de contractes quan dirigia l’Institució de les Lletres Catalanes.

Puigdemont i Torra, entre els firmants

Entre els firmants, hi ha el president a l’exili, Carles Puigdemont, l’expresident de la Generalitat Quim Torra o el secretari general de Junts, Jordi Turull. El text remarca la idea de cultura, llibertat i compromís que la presidenta del Parlament, diuen, ha estat enllaçant tota la vida. “Cultura, llibertat i compromís són tres fonts de llum que els enemics de la veritat voldrien tancar dins d’una caixa negra per deixar-nos a les fosques. Són els mateixos que voldrien que Laura Borràs no fos qui és, ni fos on és, ni fos com és”, diu el manifest.

Laura Borràs durant un acte després de les eleccions del 14-F / Europa Press

Reivindiquen la feina feta de Borràs

Qui forma el manifest, està a favor de voler la llum, la cultura, la llibertat i el compromís i reivindiquen la feina feta de Laura Borràs al capdavant de la Institució, així com tota la seva trajectòria. “No estem disposats a acceptar més repressió”, subratllen. Alhora, creuen que l’honorabilitat de Borràs no es deu al seu càrrec, sinó a tota la seva trajectòria i per això el “repressors no poden suportar la cultura, la saviesa, la intel·ligència”. Atributs que destaquen, diuen, de la presidenta del Parlament.

També hi ha firmants com els vicepresidents de Junts Josep Rius, Francesc de Dalmases, Aurora Madaula o Anna Erra, els consellers Jordi Puigneró, Violant Cervera, Gemma Geis i Jaume Giró, i altres membres del seu partit com David Torrents, l’Albert Batet, la Míriam Nogueras, en David Saldoni o l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.