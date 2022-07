Iceta insinua que es podria indultar Puigdemont si torna

El ministre de Cultura i Esport i ex primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha obert la possibilitat que s’indulti el president a l’exili de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta d’exiliats si tornen a l’estat espanyol per ser jutjats. Iceta ha assegurat que un cop passin per davant de la justícia, es podrien trobar “solucions felices” com, segons ell, es va fer amb els indults als ja condemnats pel Tribunal Suprem. Segons ha expressat en una entrevista a RAC 1 aquest divendres, tots els líders independentistes haurien de passar pel mateix camí, ja que “alguns han trobat un altre”.

Reforma del Codi Penal

El ministre de Cultura també ha recordat la possibilitat de reformar els delictes de sedició i rebel·lió del Codi Penal i així adaptar-se als temps actuals. “Segurament la lectura que pot fer avui la justícia, veient tot el que ha anat passant, no seria exactament idèntica a la que va tenir en el moment del judici”, ha declarat Iceta. Per tant, veu oportú que es revisin certs delictes per ajustar-los al que va passar. En aquest sentit, Iceta ha conclòs que “hi ha delictes en l’ordenament penal espanyol que tenen un origen històric molt determinat. Així doncs, no es corresponen amb els afers que es poden produir en moments com els que es van viure al 2017”.

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, en un acte / ACN

De fet, l’impuls de la reforma del Codi Penal és un dels propòsits que el govern de Pedro Sánchez i Podemos té sobre la taula des que es va constituir, empès pels Comuns, però mai s’acaba de materialitzar. El mateix ministre ja va demanar en el passat una reforma del Codi Penal per ajustar aquests delictes als fets succeïts a l’1-O, però el govern espanyol l’ha anat ajornant, ja que no ho veu com un aspecte prioritari.

L’executiu va donar a conèixer al gener el pla normatiu d’enguany. Entre les 368 reformes legislatives incloses tampoc s’hi trobava la modificar els articles sobre la rebel·lió i la sedició en el Codi Penal. El ministre de Presidència, Fèlix Bolaños, va argumentar que el 2022 havia de ser un any per “recuperar-se econòmicament després de la crisi derivada de la pandèmia” i per aconseguir “una segona modernització del país”.