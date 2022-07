Vilagrà respon a Bolaños: “No es poden permetre” presos i exiliats polítics

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà ha respòs a l’entrevista que ha fet aquest diumenge el ministre de Presidència, Félix Bolaños. I és que Vilagrà ha carregat contra les declaracions de Bolaños i ha recordat que “No es poden permetre” exilis i empresonaments per un conflicte polític. D’aquesta manera, ha volgut deixar clar que el Govern espera que la decisió de eliminar el delicte de sedició segueixi sobre la taula. “Necessitem treballar a fons molts aspectes, també de canvis normatius”, ha dit també la consellera.

Vilagrà ha recalcat que de la negociació amb l’Estat volen “fets” i “resultats” que arribin “en les pròximes setmanes i mesos”. En aquest sentit, ha dit que es necessita diàleg i propostes clares, per no caure en evasives i intentar millorar. Tot i això, Vilagrà ha evitat concretar si la reforma del delicte de sedició del Codi Penal es troba entre les qüestions a tractar a la reunió que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tindran el pròxim divendres. “Hi ha molts elements que posarem sobre la taula”, ha dit la consellera.

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños | Europa Press

Turull i els “socorristes”

Sobre la taula de diàleg s’han aixecat moltes veus. Una d’elles ha estat la del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull qui ha assegurat aquest diumenge que el president del govern espanyol Pedro Sánchez està reactivant la taula de diàleg perquè “comença a veure a venir el naufragi” i està “buscant socorristes”. “Junts no serà el socorrista de Sánchez”, ha dit, tot celebrant que també “altres forces” comencin a veure la “falta de crèdit” del socialista. Turull ho ha dit després que aquesta setmana s’hagi confirmat i concreta la reunió entre els presidents català i espanyol el dia 15 de juliol. Sobre la trobada, el secretari general de Junts ha comentat que “arriba l’hora que hi hagi garanties i que el govern de l’estat comenci a dir exactament quina és la seva proposta per Catalunya”.