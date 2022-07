Mobilització en defensa de Borràs: “És un atac contra la seva reputació”

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha mobilitzat més de 400 persones aquest dissabte al matí en un acte a l’Ateneu Barcelonès, per denunciar el seu cas judicial. La gent ha victorejat Borràs i ha criticat la situació en la que es troba la presidenta del Parlament. Un dels impulsors de l’acte ha estat l’expresident Quim Torra, qui ha resumit que “És un atac contra la seva trajectòria i la seva reputació”. Tot i que a l’acte no hi ha anat cap conseller, Borràs ha assegurat que “no hi faltava ningú”.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, saludant a l’inici del ple / Mariona Puig

L’Ateneu Barcelonès ha acollit quatre centenars de persones que s’han mobilitzar per demostrat el seu rebuig contra l’investigació que se li està fent a Laura Borràs. Els seguidors de Borràs han defensat la seva “tasca impecable” i han assegurat que és “injust que li caigui a sobre la paraula ‘corrupte'”. La presidenta del parlament també ha volgut compartir unes paraules amb la gent que. li ha donat suport. A part d’agraïr la presència de tothom i assegurar que “no ha trobat a faltar a ningú” -tot i que cap conseller participés en la mobilització- Borràs ha assegurat que pateix un “acarnissament” pel cas judicial que l’afecta i en el seu discurs ha acabat amb un poema de Maya Angelou: “Em podeu degradar, però jo, com la pols, m’acabo alçant”, ha dit la presidenta del Parlament.

Representants polítics que li donen suport a Borràs

A l’acte també hi ha participat l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president del grup parlamentari del partit, Albert Batet. En aquest sentit, Borràs s’ha sentit acompanya pels membres del seu partit i fins i tot pels militants, que l’hi han volgut transmetre tot el seu suport. Malgrat que no hi ha hagut cap conseller, Borràs ha reiterat que “no ha trobat a faltar ningú”. “Les persones del Govern que són de Junts hi són totes signant el manifest”, ha defensat Borràs.