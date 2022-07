7.000 firmes en només dos dies en suport a Laura Borràs

En només dos dies més de 7.000 persones han signat el manifest en suport a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, acusada de presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.

El text es presentarà aquest dissabte en un acte a l’Ateneu Barcelonès amb la presència de Borràs. També comptarà amb la participació dels expresidents de la Generalitat Quim Torra i Artur Mas, i el president a l’exili Carles Puigdemont, els quals han firmat el manifest.

Entre els signants també hi ha personalitats del món de la cultura i les lletres, com Lluís Llach, Pilarín Bayés, Jaume Cabré i Maria del Mar Bonet.

A més, s’hi troben els exconsellers Lluís Puig, Ferran Mascarell, Clara Ponsatí i Toni Comín, així com els exdirectors de la Institució de les Llletres (ILC) Catalanes Oriol Pi de Cabanyes, Oriol Izquierdo, Joan Elies Adell, Oriol Ponsatí-Murlà i Francesc Parcerisas, i l’exdegana Margarida Aritzeta.

Laura Borràs a Argelers / Mireia Comas

Defensen l'”honorabilitat” de Borràs

Els que s’hi adhereixen fan costat a Borràs i defensen “l’honorabilitat” de la presidenta del Parlament. A més, reivindiquen “la feina feta de Borràs durant tots aquests anys com a investigadora i professora, a la ILC, al Departament de Cultura, al Congrés espanyol i al Parlament”.

En el text també s’especifica que no accepten que les persones que es volen desfer d’ella aprofitin la repressió a través dels jutjats. “No hem de tolerar més aquesta misèria. Quantes mentides més deixarem passar contra la nostra gent? Hem de dir prou a deixar que els jutges repressors posin i treguin els nostres polítics. Per què hem de permetre que es destrossin carreres de compromís i valentia? Quanta guerra bruta deixarem passar? Fins on i fins quan?”, s’hi recull.

“Laura Borràs és cultura, compromís i llibertat”, conclou el manifest.