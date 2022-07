Marlaska diu a Rabat que s’ha de reconèixer la feina del Marroc a Melilla

El govern espanyol ha dit en reiterades ocasions que sent empatia cap a les forces marroquines que han de “contenir” la migració a la tanca de Melilla. Ho han seguit dient malgrat la massacre de Melilla que va acabar amb 37 migrants morts per l’actuació desproporcionada de la policia marroquina i la presumpta col·laboració de la Guàrdia Civil espanyola. L’últim en fer una afirmació d’aquest estil ha estat el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en una visita a Rabat ha dit que el Marroc “està fent una feina de contenció de la migració irregular important, que ha de ser reconeguda”.

En declaracions a la premsa després de reunir-se amb el seu homòleg marroquí, Abdelouafi Laftit, i amb la comissària d’Interior de la Unió Europea, Ylva Johansson, Marlaska ha dedicat aquestes paraules al Marroc, nou aliat del govern espanyol des del canvi de posicionament sobre el Sàhara. Aquest reconeixement explícit de Marlaska s’emmarca en els esforços de la Moncloa per tenir bona relació amb el Marroc i evitar escenes com les de Ceuta l’any passat, tot i que aquest any la massacre de Melilla ha generat molta polèmica a l’estat espanyol.

Culpa les màfies que “utilitzen la violència” de la massacre de Melilla

Segons Marlaska aquests fets a Melilla demostren que s’ha de “continuar treballant conjuntament” per tal de fer front “de forma decidida” a les màfies que “utilitzen la violència”. Així, de nou el govern espanyol ha culpat a les màfies d’aquesta massacre, que fins i tot l’ONU ha demanat investigar en profunditat. “Torno a reiterar el compromís d’Espanya per continuar avançant en la cooperació i coordinació amb els països d’origen i de trànsit, especialment amb el Marroc”, ha insistit el ministre, aliè a les crítiques de mig govern espanyol, el format pels ministres de Podem.

Nou partenariat del Marroc amb la Unió Europea per controlar la frontera

Amb aquesta reunió a Rabat els tres responsables d’Interior han acordar un nou partenariat entre el Marroc i la Unió Europea amb mecanismes per aturar les màfies, que segons ells utilitzen nous mètodes per traficar amb persones. Segons un comunicat del Ministeri de l’Interior que ha recollit l’Agència Catalana de Notícies, aquests nous mecanismes inclouran “principalment el suport a la gestió de fronteres, el reforç de la cooperació policial -incloent investigacions conjuntes-, la sensibilització davant els perills de la immigració irregular així com l’enfortiment de la cooperació amb les agències de la UE”.