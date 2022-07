Turull carrega contra la taula de diàleg i “els cants de sirena enverinats”

Un dia després de la reunió entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez a Madrid, on els dos mandataris han acordat una nova reunió de la taula de diàleg, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat —en el marc de l’obertura del congrés a La Farga de L’Hospitalet—, per carregar contra aquesta via, que veu com una trampa. La Moncloa va reclamar ahir que a la taula hi hagués també la part de Junts en el Govern, una demanda que els partits independentistes creuen que està fent servir el govern espanyol per generar més tensió entre els socis de govern. “No ens hem de deixar arrossegar per cants de sirena enverinats ni tampoc deixar intimidar per les males arts de l’estat espanyol”, ha advertit Turull.

Com ha estat habitual en les darreres compareixences, Turull ha mostrat un suport “granític” amb la presidenta del partit, Laura Borràs. Però bona part de la seva intervenció s’ha centrat en llençar dards contra la Moncloa i l’operació diàleg. Des de Junts la desconfiança en aquest instrument és extrema. “Fins fa dos dies ens ignoraven i ara de cop i volta els agafa un desfici perquè Junts per Catalunya estigui a la taula, per parlar dels temes que ells diguin, sense cap proposta de l’estat i nosaltres a fer bondat”, ha indicat Turull.

Turull descarta que Junts faci de “socorrista” del PSOE a la taula de diàleg

El secretari general ha fet un advertiment davant l’oferta de seure a la taula. “Per fer de socorristes d’un sufragi electoral del PSOE que es busquin altres socorristes, perquè tots sabem que Pedro Sánchez, per salvar la Moncloa, és capaç d’ofegar Catalunya, ja sabem com actua aquest senyor, ja ho hem vist”, ha reblat. A més a més, també ha dirigit crítiques a la taula per les dificultats dels seus promotors de fer-la operativa: “És una taula que només serveix per quedar, doncs que facin el que fan els comuns dels mortals per això que és crear un grup de Whatsapp per trobar-se en un lloc”.

Turull també ha lamentat que el govern espanyol hagi mirat “cap a un altre cantó” pel que fa al Catalangate i ha advertit de l’acció de les clavegueres de l’estat, davant de les darreres informacions que ha destapat EL MÓN. De fet, Turull ha parlat de les “taules” on es reuneixen comissaris, jutges i responsables del CNI per dedicar-se a “empastifar el moviment independentista”. “Aquestes sí que són les taules que sí sap fer servir l’estat espanyol: què estaran fent en aquestes taules ara per anar contra el president Puigdemont i la presidenta Borràs?”, s’ha preguntat.

Turull reclama una taula per unir de nou l’independentisme

Després de fer un repàs a la situació actual, Turull s’ha centrat a parlar sobre el congrés i el futur de l’independentisme. El congrés ha de servir per definir “el què fer i com” per assolir la independència. També ha apel·lat a unir partits i entitats independentistes: “La taula que volem i urgent és per recosir tots els partits i entitats independentistes”. El secretari general de Junts ho troba necessari per definir els passos “per tornar a l’acció: després de cinc anys de topades hem de passar a l’acció i si algú no hi vol ser nosaltres començarem a passar”.

Turull ha considerat que “ja n’hi ha prou de veure-les venir” perquè “comença a ser hora perquè Madrid torni a estar pendent de nosaltres, però nosaltres sense despistar-nos, a la nostra”. El dirigent de Junts ha avisat que “hi ha molta gent interessada perquè aquest congrés no vagi bé” i ha apostat per convertir Junts en el partit de referència de l’independentisme.