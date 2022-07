Aragonès espera “fets” per posar “fi a la repressió” en la propera reunió

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avançat que la propera reunió de la taula de diàleg servirà per “començar a abordar la fi de la repressió donant forma als primers acords parcials i consensuar línies de treball”. El cap de l’Executiu ha dit que espera “fets concrets” a partir de la propera reunió, que no serà amb presidents, sinó merament tècnica. Aquest anunci d’Aragonès va més enllà de les informacions que ha facilitat en una compareixença anterior la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, que en aquest cas ha emmarcat la trobada en la “normalitat” de les relacions del govern d’Espanya amb les “autonomies”. Aragonès ha explicat que ja ha informat els seus socis de Govern de la trobada i treballarà perquè hi s’hi asseguin.

Tot i que la portaveu del govern espanyol no ha mencionat el ciberespionatge, Aragonès ha celebrat que Sánchez s’ha compromès en la trobada a “col·laborar de forma absoluta amb la justícia per aclarir els fets en els procediments judicials en marxa”. Això, però, dista de la demanda de desbloquejar la comissió d’investigació al Congrés dels Diputats. El president ha reiterat que la intenció de la propera reunió, que tindrà lloc a Madrid, serà “aprofundir en la via de la fi de la repressió, malgrat les posicions allunyades”. Aragonès ha reclamat “fets” que “s’han de començar a produir a partir de la propera reunió”.

La situació dels exiliats i en particular del president a l’exili, Carles Puigdemont, tampoc ha estat objecte de la conversa, ha respost Aragonès als periodistes. Segons el president, ell no negociarà amb el govern espanyol sobre la situació de Puigdemont perquè té “respecte” per la seva “estratègia processal”.

Aragonès defensa que cal abordar la desjudicialització de la política

“No hem d’enganyar ningú, abordar la desjudicialització política és imprescindible, però mentre la ciutadana no tingui la possibilitat de decidir el futur polític del país som lluny de resoldre el conflicte”, ha afegit Aragonès. Davant la negativa de JxCat de participar en la taula de diàleg perquè no es permet que hi participin persones que no formen part del Govern, Aragonès ha dit que treballarà per incloure-hi més sectors, però ha recordat que el conflicte és entre Catalunya i Espanya i no entre partits.

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez / ACN

La compareixença del govern espanyol ha estat un exemple de la diferència de posicions. La portaveu de l’executiu espanyol, Isabel Rodríguez, ha comparegut per valorar la trobada entre els dos presidents. Rodríguez no ha avançat detalls més enllà de l’acord per reunir-se de nou, però ha recordat que els acords de la taula “han de se representatius d’una majoria social àmplia i transversal” amb presència de les “diferents formacions polítiques que formen part dels dos àmbits de coalició, tant del govern d’Espanya com el de la Generalitat”.

Rodríguez ha descrit la reunió entre Aragonès i Sánchez de “positiva i correcta des del punt de vista institucional” i l’ha emmarcat dins el que és la “normalitat de les relacions del govern d’Espanya amb les autonomies”. La portaveu ha indicat que s’han abordat “qüestions de màxima preocupació dels espanyols i catalans, que tenen a veure amb la situació econòmica, els preus com a conseqüència de la guerra i les mesures per amortir els efectes i protegir les famílies”.

En la seva intervenció, Rodríguez no ha fet referència a cap dels aspectes centrals que reivindica el Govern, com són el ciberespionatge, l’autodeterminació i l’amnistia. Sobre l’independència la portaveu ha dit que el govern espanyol no ha mogut la seva posició: “No s’ha d’obviar que estem en posicions molt diferents”. Ha remarcat que el govern espanyol defensa l’estat de les autonomies. A preguntes dels periodistes, la portaveu del govern espanyol ha dit que no s’ha abordat la reforma del delicte de sedició.

Dues hores de reunió a la Moncloa

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han acordat que la propera reunió de la taula de diàleg entre els dos governs se celebri a Madrid la darrera setmana de juliol, segons ha informat el Govern en un breu comunicat. La durada de la reunió a la Moncloa aquest divendres ha estat de gairebé dues hores. Està previst que Aragonès comparegui en breu des de la seu de la delegació del Govern a la capital espanyola. També es preveu una compareixença a la Moncloa de la la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, per valorar la trobada.

La trobada entre presidents s’ha celebrat entre les revelacions de guerra bruta com testimonien els àudios de Villarejo, la petició de penes de presó de fins a sis anys per a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i les novetats en relació a la situació del president a l’exili, Carles Puigdemont. Es tractava de la primera reunió formal que els dos responsables polítics han mantingut després de l’esclat de la polèmica sobre l’espionatge a líders polítics i personalitats de l’independentisme amb el programa Pegasus.

Arran de la polèmica, que va acabar amb el cessament de Paz Esteban com a directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) –oficialment per l’espionatge al govern espanyol, no pas pel Catalangate–, el Govern va demanar tenir una reunió amb Aragonès per tal de tenir explicacions de primera mà sobre l’afer. El Govern també va acordar congelar les relacions amb el govern espanyol i limitar els contactes a aspectes tècnics fins que no s’aportessin explicacions sobre el ciberespionatge o es deixés de bloquejar la creació d’una comissió d’investigació sobre l’assumpte al Congrés dels Diputats.