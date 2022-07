Borràs defensa la “radicalitat” de Junts davant una repressió “creixent”

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha posat en valor la “radicalitat” del partit per afrontar una escenari de repressió “creixent” per part de l’estat espanyol, a qui ha acusat de comptar amb la repressió com una “estructura d’estat”. Amb aquest missatge ha obert la segona part el congrés que el partit celebra aquest dissabte a La Farga de L’Hospitalet de Llobregat. El partit tanca files amb Borràs després d’una setmana dura per la presidenta, per qui la Fiscalia demana sis anys de presó pel cas de l’ILC. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat aquells que “han furgat” perquè el partit arribés “dividit” a aquest Congrés. Turull també ha destacat que Borràs compta amb el suport del partit davant d’aquells que la volen “fer caure”. “Crec que se’ls gira molta feina perquè si et volen fer caure tota questa gent [que fa costat al presidenta] se la trobaran darrere teu perquè no sigui possible”.

Borràs ha subratllat que les posicions frontistes de Junts en temes com la llengua o bé la defensa del vot delegat de l’exconseller Lluís Puig són pertinents i oportunes. “En el debat sobre la llengua hem demostrat, perquè tothom ho pugui veure, la radicalitat en la defensa de la llengua; la nostra proposta ha arrossegat altres partits a posicions més ambicioses”. A més, sobre la polèmica del vot delegat de Puig, la presidenta ha apuntat: “De nou, la nostra radicalitat en la defensa dels drets més bàsics ens ha permès preservar-los”.

La presidenta també s’ha dirigit a aquells que critiquen les seves actuacions per considerar-les poc efectives i simbòliques. “Ens volen fer creure que defensar drets és simbòlic i no hi ha res de simbòlic en la defensa d’un dret fonamental, dels drets civils i polítics, perquè en un estat com l’espanyol la defensa de drets i llibertats s’ah de dur a terme cada dia”. Borràs ha carregat contra la taula de diàleg en considerar que aquesta setmana s’han presentat “més proves” que “l’agenda del reencuentro és l’agenda de la judicialització creixent de la nostra vida política”. Creu la presidenta que es tracta d’una estratègia que “només ens vol portara l’anestèsia, al rendició”.

Enmig d’una setmana en què les noves informacions al voltant de les clavegueres de l’estat, destapades per EL MÓN, Borràs s’hi ha referit per denunciar que “fan molta pudor” i l’han animat a parafrasejar Antoni Rovira i Virgili quan deia que “no es tracta que Madrid ens governi millor, es tracta que Madrid deixi de governarn-nos: per això estem i per això hi som”.

Un congrés per fixar el rumb del partit en els propers dos anys

La segona fase del congrés de Junts per Catalunya ha de fixar l’estratègia del partit en els propers anys. El debat se centrarà en les ponències organitzativa, política, municipal i sectorial. Alguns punts calents del debat tenen a veure amb la ponència organitzativa, en aquest punt el partit ha de decidir canvis en el reglament que tenen a veure amb la situació actual de Borràs. La proposta de canvi en el reglament és que els membres del partit que siguin víctimes de lawfare quedin protegits pels estatuts i no se’ls apliquin sancions ni se’ls expulsi quan se’ls obri judici oral. Curiosament hi ha una esmena, de la secció del partit del Berguedà, sobre aquest punt que reclama eliminar aquesta excepció.

Turull i Borràs / JAG

A banda d’aquest punt, també hi ha expectació per saber com es resol el debat sobre la sortida de l’Executiu de coalició amb ERC si l’auditoria que el partit va anunciar que faria sobre l’acord de govern obté resultats insatisfactoris. L’auditoria, que en principi havia d’estar llesta per aquest cap de setmana, encara no s’h acabat de fer, de manera que anirà ja al Consell Nacional al setembre. El partit ha manifestat que la intenció era que les militants decidissin si sortir o no del Govern en base a aquesta auditoria.