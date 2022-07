Junts deixarà triar als seus militants si volen seguir al Govern amb ERC

Les bases de Junts s’estan qüestionant la continuïtat del Govern amb ERC. En aquest sentit, alguns dels militants del partit han demanat poder discutir la qüestió en el congrés que s’organitzarà aquest cap de setmana. Davant d’aquesta situació, els mateixos líders del partit han assegurat que “deixaran als militants triar si volen continuar o no al Govern amb ERC, entre d’altres iniciatives”. Un pas, però, supeditat a l’avaluació de l’acord de govern amb ERC.

Alguns dels militants de Junts han dit prou a la coalició de Govern aquest dijous. De fet, han alguns han demanat el cessament de l’aliança de manera immediata: “Vist el comportament deslleial d’ERC, i la forta pèrdua de confiança en Junts derivada d’un mal govern i d’una societat fictícia que no funciona, no cal perdre ni més temps ni més força electoral. Per això, Junts sortirà del govern després d’aquest congrés”, han dit en una esmena. I és que, les bases del partit no es posen d’acord en si busquen continuar treballant en el pacte de Govern o prefereixen tallar amb ERC. Tot i això, coincideixen en dir què volen ser preguntats i que, per tant, les altes esferes del partit han de fer la consulta aquest dissabte.

Jordi Turull i Laura Borràs / EP

L’auditoria interna del pacte del partit

Junts va encarregar una auditoria interna del pacte a finals de març, però tres mesos i mig més tard, encara no s’ha acabat. De fet, des de la formació han anat ajornant el termini previst per acabar l’auditoria. Ara, preveuen enllestir-la a finals de juliol, quan la presentaran a l’executiva, i no serà fins al setembre quan la portin davant el Consell Nacional del partit. A partir d’aquí, veuran si continuen o no al govern. D’entrada, la ponència ja constata que en el primer any a l’executiu “no s’ha avançat”.