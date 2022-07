Illa demana a Borràs que “no arrossegui” el Parlament

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat a la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, que “deixi la institució al marge i no l’arrossegui”. “Ha d’estar centrada prioritàriament en defensar-se i ho entenc. Necessitem que qui presideixi el Parlament estigui centrat en conduir la institució. I no fer que una situació personal contagiï la institució”, ha argumentat Illa en una entrevista a TV3.

La fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d’inhabilitació per a Borràs per presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). “Que la presidenta del Parlament estigui sotmesa a un judici per aquestes delictes, no és bo per la institució”, ha afegit Illa.

Defensa la presumpció d’innocència

Tot i això, Illa ha reiterat que defensa la presumpció d’innocència de la presidenta del Parlament i li reconeix que té tot el dret a defensar-se. “No vull dir a ningú què ha de fer però s’ha de pensar sempre posant per davant la institució i deixar-la al marge de la situació personal”, ha dit el líder de l’oposició. Illa defensa aplicar el reglament del Parlament, on s’especifica que es pot suspendre a un diputat en el cas que tingui obert un judici oral per un cas de corrupció.

Laura Borràs a Argelers / Mireia Comas

Valora positivament la reunió entre presidents

Illa també ha valorat positivament la reunió entre entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el cap de l’executiu català, Pere Aragonès, que ha de tenir lloc avui. “Per resoldre els conflictes l’únic camí vàlid és el diàleg”, ha dit. Illa ha qualificat la reunió de “significativa, important i necessària” i ha confiat que tingui “tota la continuïtat que sigui possible”. Tot i així, preguntat pels possibles resultats, ha dit que s’ha de ser “molt realistes” i que resoldre el conflicte “no serà ni fàcil ni ràpid”.