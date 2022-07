Mor l’ex dona de Donald Trump, Ivana Trump

Ivana Trump (Txecoslovàquia, 1949), l’ex dona de l’expresident dels Estats Units, Donald Trump, ha mort aquest dijous als 73 anys d’edat, segons ha confirmat la família en un comunicat aquest vespre. Les causes de la mort d’Ivana Trump han estat naturals i ha traspassat a la ciutat de Nova York. Ho ha confirmat la seva família en un comunicat molt tendre on han demanat intimitat per passar aquest dol. “La nostra mare Ivana era una dona increïble: una força als negocis, una atleta de classe mundial, una bellesa radiant i una mare i amiga carinyosa”, diu el comunicat de la família. L’expresident dels Estats Units també ho ha confirmat amb una piulada de Twitter.

Ivana Trump va ser la primera dona de Donald Trump i durant el seu matrimoni van tenir tres fills: Donald Jr., Ivanka i Eric. En aquest comunicat també diuen que Ivana Trump va ser una “supervivent” que va “fugir del comunisme” de la seva terra natal, Txecoslovàquia. Ivana Trump, segons diuen, va ensenyar als seus tres fills que va tenir amb Trump “determinació i tenacitat” i “compassió”. “Els seus tres fills i deu néts la trobaran molt a faltar”, diu la família.

Altres parelles després del divorci amb Trump

Ivana Trump va ocupar llocs de responsabilitat a les empreses de Trump i les seves fundacions. Després, un cop van trencar, va tenir negocis de moda, un sector on era molt reconeguda per la seva bellesa i professionalitat. A més, un cop divorciada del que anys després seria president dels Estats Units, es va tornar a enamorar dues vegades. Es va casar dos cops més: la primera amb l’empresari Riccardo Mazzucchelli, amb qui va estar menys de dos anys, i després amb Rossano Rubicondi, un actor que tenia 23 anys menys que ella quan es van casar.