Apunten que Trump hauria intentat un cop d’estat amb l’assalt al Capitoli

El comitè que investiga l’assalt al Capitoli dels Estats Units del passat 6 de gener ha presentat les seves conclusions amb diferents imatges que fins ara no havien sortit a la llum. Els líders del comitè legislatiu han conclòs que l’assalt per part d’ultres va ser un “intent de cop d’estat” de l’expresident i magnat Donald Trump. Al seu parer, l’objectiu de Trump era mantenir-se en el poder tot i haver perdut les eleccions presidencials davant l’actual president i demòcrata Joe Biden.

El comitè considera que el magnat va actuar de forma il·legal, instigant a fer un cop d’estat. “Donald Trump, el president dels Estats Units, va incitar una torba d’enemics interns de la Constitució a marxar cap al Capitoli i va subvertir la democràcia americana”, ha apuntat el president del comitè, el demòcrata Bennie Thompson.

L’objectiu d’eliminar vots de milions d’americans

Segons la comissió especial que ha estat investigant els fets, l’assalt al Capitoli en el qual van poder accedir-hi ultres americans formava part d’una conspiració. Interpreten que l’objectiu era eliminar els vots de milions d’americans i substituir la voluntat del poble americà per la seva de mantenir-se al poder i, segons Thompson, Trump va ser qui va instar a la població i ho va organitzar.

Ivanka Trump desacredita el seu pare

A més. la representant republicana a l’estat de Wyoming, Liz Ceney, (filla de l’exvicepresident republicà Dick Cheney), ha dit que Trump emprar accions il·lícites amb l’objectiu de mantenir-se al poder. Liz Cheney va ser expulsada del lideratge republicà per haver desafiat al magnat.

D’altra banda, assessors i aliats de Trump, com l’exfiscal general Bill Barr o la seva filla Ivanka Trump, han admès que no hi va haver frau electoral en les eleccions del 2020 en les quals va guanyar l’actual president dels Estats Units Joe Biden. Trump havia insistit que les eleccions havien estat robades per part dels demòcrates i que havien robat vots amb l’objectiu de destronar el magnat.