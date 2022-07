Comín: “No ens preocupa demostrar que a Espanya hi ha una fallada sistèmica”

El conseller a l’exili i eurodiputat Toni Comín s’ha pronunciat avui sobre l’opinió no vinculant que va emetre ahir l’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en referència a les prejudicials del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena sobre la pràctica general de les euroordres. En aquest sentit, l’advocat va concloure que perquè un tribunal estatal deneguin una euroodre d’un altre estat, ha de demostrar errors sistemàtics en el poder judicial del sol·licitant. És per això que Comín ha afirmat que no els preocupa gaire demostrar que a l’Estat espanyol hi ha “una fallada sistèmica”, fent referència als àudios de Villarejo i l’Operació Catalunya, en la qual es constata una operació de jutges, fiscals, polítics i periodistes contra el moviment independentista.

Posició de l’advocat que no els agrada

El conseller a l’exili, però, ha reconegut que no els ha agradat la posició de l’advocat. “Hi ha frases de l’advocat general que xoquen obertament contra la doctrina del mateix tribunal. Hi ha moltes coses que no cita i no ho entenem”, ha explicat Comín en una entrevista a Catalunya Ràdio. De fet, constata la possibilitat que el tribunal emeti una sentència diferent a la de l’opinió de l’advocat general.

Comín ha afirmat que, en els “pitjors dels casos” (seria una sentència desfavorable pels líders independentistes), vol dir que “el partit” torna a començar. En aquest cas, haurien de tornar a començar el procès d’extradició de Lluís Puig des de zero, que és el cas concret que s’està tractant. “S’hauria de tornar a jugar un partit més exigent”, ha dit l’eurodiputat, qui subratlla que hauran de demostrar coses que encara no han demostrat.

Isabel Elbal, Gonzalo Boye, Pol i Simon Bekaert, Andreu Van den Eynde i Benet Salellas, en la vista de les prejudicials al TJUE el passat cinc d’abril/ACN

Un Estat no pot denegar una extradició d’un altre estat sense fallades sistèmiques

L’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Jean Richard de la Tour, va respondre ahir la seva opinió sobre les prejudicials del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. El quit de la qüestió era si un Estat pot denegar una extradició d’una país on no hi ha fallades sistèmiques. En aquest sentit, Richard de la Tour creu que “autoritat judicial no pot denegar l’execució d’una ordre de detenció europea basant-se en el risc de vulneració del dret a un procés equitatiu de la persona reclamada si no es demostra l’existència de deficiències sistèmiques o generalitzades que afectin el sistema judicial de l’Estat membre emissor”.