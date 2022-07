Vilagrà espera “concrecions i calendaris” de la reunió entre Sánchez i Aragonès

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest dijous que de la reunió d’aquest divendres entre el president del Govern, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol Pedro Sánchez n’espera “concrecions, resultats i que es marquin calendaris”. La consellera de la Presidència ha dit que el Govern seurà a la reunió amb dos qüestions “importants” a tractar. Per una banda, ha dit, la “carpeta antirepressiva” i la desjudicialització que van pactar en l’última trobada amb el ministre Félix Bolaños. Per l’altra, maneres d’abordar la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol.

La reunió d’aquest divendres 15 de juliol és la primera trobada entre presidents des que va esclatar el cas Pegasus ara fa més de dos mesos. Per això Vilagrà espera que es parli d’aquest escàndol d’espionatge i es concretin les mesures a prendre perquè no torni a passar.

Vilagrà ha dit que aquesta reunió entre Sánchez i Aragonès no es farà “per fer-la” o per obtenir una foto. Per això ha dit que es tornarà a convocar la premsa quan hi hagi “resultats a explicar que siguin tangibles”.

Desjudicialització del conflicte polític

En l’última trobada entre la Generalitat i el govern espanyol que van protagonitzar Laura Vilagrà i el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, el passat 8 de juliol es va pactar un acord per resoldre el conflicte polític i concretar noves trobades de la taula de diàleg. El principal punt d’aquest document és la desjudicialització del conflicte entre Catalunya i l’Estat, tot i que no es va concretar com es farà aquesta desjudicialització.

“Tots dos governs es comprometen a contribuir a la fi de la judicialització del conflicte polític, atès que incrementa la polarització de posicionaments i dificulta la cerca de solucions”, deia el primer punt del document que es va presentar després de la trobada entre Vilagrà i Bolaños al Palau de la Generalitat.