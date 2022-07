La fiscalia catalana envia al Suprem la denúncia de Giró contra Camacho

La Fiscalia de Barcelona ha enviat cap a Madrid la denúncia presentada pel conseller d’Economia, Jaume Giró, contra l’exlíder del PPC, Alícia Sánchez-Camacho. Una denúncia per les gravacions, destapades per El Món, on Sánchez-Camacho passava informació privada del conseller al comissari coordinador de l’Operació Catalunya, José Manuel Villarejo –també denunciat- perquè se l’investigués. Fonts del ministeri públic de Barcelona han informat aquest diari que, en les diligències d’investigació que tenia obertes per aquesta qüestió, s’ha inhibit en favor de la fiscalia del Tribunal Suprem, atès que Sánchez-Camacho és senadora i, per tant, aforada.

Alicia Sánchez-Camacho, en una imatge d’arxiu

Un pas previsible, que la defensa tenia en l’horitzó des del minut zero de presentar la denúncia. De fet, es va presentar a Barcelona perquè fos la delegació del ministeri públic que avalués quina competència d’investigació li corresponia. Camacho, com a senadora per l’assemblea de Madrid, té dret a ser investigada només pel Tribunal Suprem, en concret, pels membres de la sala penal, que resulta que han instruït o jutjat les causes del Procés.

Decisió ràpida de la fiscalia

La decisió de la fiscalia ha estat relativament ràpida. Giró va presentar la denúncia el passat 22 de juny a la seu de la fiscalia de la Ciutat de la Justícia, acompanyat del seu advocat, Jordi Pina. En tres dies, la fiscalia ja va obrir diligències d’investigació i aquest dijous s’ha estimat més remetre la causa a la fiscalia de l’òrgan que considera competent per investigar la persona denunciada.

El gruix de la denúncia presentada per Giró es fonamenta en la petició d’obrir una investigació per les instruccions que Camacho va donar al policia al voltant del mes de novembre i següents del 2012, i que podrien suposar la comissió de delictes descobriment i revelació de secrets (article 198 del Codi Penal), malversació de cabals públics (article 432 i subsegüents del Codi Penal) i organització o grup criminal (article 570 bis del Codi Penal). De fet, deixen oberta la porta a la possibilitat que s’incrementi la llista de delictes arran de la investigació, i de persones que podrien ser investigades, com ara l’exsecretària general del PP, Dolores de Cospedal, coprotagonista dels àudios, on és esmentada com a jefa per Sánchez-Camacho.