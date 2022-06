Fiscalia obre diligències pels àudios de Camacho i Villarejo contra Giró

La fiscalia de Barcelona ha obert diligències d’investigació arran de la denúncia interposada pel conseller d’Economia Jaume Giró per haver patit espionatge i vulneració de drets fonamentals. Tot arran dels àudios de la conversa entre l’exlíder del PPC i actual senadora per l’assemblea de Madrid, Alícia Sánchez Camacho, i el comissari jubilat i agent d’intel·ligència, José Manuel Villarejo, que van ser publicats en aquest diari.

Giró va presentar una denuncia davant de fiscalia per tal que encetés una investigació per les instruccions que Camacho va donar al policia al voltant del mes de novembre i següents de 2012, i que podrien suposar la comissió de delictes descobriment i revelació de secrets (art. 198 CP), malversació de cabals públics (art. 432 i ss CP) i organització o grup criminal (art. 570 bis CP). De fet, deixen oberta la porta a què s’incrementi la llista de delictes arran de la investigació, com ara l’exsecretària general del PP, Dolores de Cospedal.

Investigació encetada

La defensa de Giró, coordinada per l’advocat Jordi Pina, va denuncioar davant la fiscalia Superior de Catalunya els fets, tot i que és conscient que si s’investiga a Camacho, el cas s’haurà de traspassar a la fiscalia del Tribunal Suprem, per la seva condició d’aforada. En tot cas, Fiscalia de Barcelona ha confirmat a El Món , que s’han iniciat les diligències d’investigació per tal de valorar si hi ha prous indicis de delicte i, que en tot, cas els virtuals delictes no haguessin prescrit.

Giró va deixar clar en la denuncia que l’interposava a títol personal i no com a membre del Govern de la Generalitat de Catalunya. De fet, argüeix que en el moment dels fets “no desenvolupava activitats de caire polític, sinó que actuava amb plena dedicació a les seves responsabilitats en el sector privat”. Concretament, el 2012 exercia el càrrec de director general adjunt de l’entitat CaixaBank, SA, la qual pertanyia al Grup La Caixa, al que s’havia incorporat en el mes de març de 2009.

La denúncia conclou que els àudios publicats per aquest diari mostren que “per part de comandaments policials, s’acceptessin instruccions –“A Jaume Giró, a Enrique Lacalle y al de Sumarroca, a estos tres, hay que investigarlos, pero ya”- de càrrecs polítics sense cap competència funcional sobre ells, amb la finalitat d’obrir investigacions prospectives respecte de persones de les quals ni tan sols es sospitava que haguessin comès cap delicte, sinó per raons purament ideològiques i de pensament”. “És absolutament impropi d’un estat democràtic de Dret, respectuós amb la llibertat ideològica i el pluralisme polític, que la policia investigui determinades només per la seva ideologia i ho faci seguint les directrius de dirigents d’altres forces polítiques i al servei dels interessos d’aquests últims”, critica la denúncia que ara fiscalia analitzarà.