Camacho va delatar a Villarejo un comissari del CNP per independentista

“Tenen policia infiltrada, policia comprada”. Aquesta és la convicció que l’aleshores líder del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, va expressar al comissari ara jubilat i agent d’intel·ligència José Manuel Villarejo, perquè ho tingués present a l’hora de posar en marxa l’Operació Catalunya. L’actual senadora del PPC per l’Assemblea de Madrid va posar sobre la taula dos noms per investigar lligats al món de la seguretat. Un va ser el de l’exconseller d’Interior, Felip Puig, que considerava “clau” en el Procés. Però el més sorprenent és que l’altre nom era el del comissari del Cos Nacional de Policia i excap del cos a Catalunya Narcís Ortega.

Ortega va ser traslladat a Saragossa quan Jorge Fernández Díaz es va fer càrrec del ministeri de l’Interior. Posteriorment se’l va involucrar en el cas Método 3 a través dels mitjans. Ortega, però, es va defensar i va guanyar el cas als tribunals i va fer rectificar La Razón,. Fins i tot va rebre una indemnització.

Villarejo també va advertir a Camacho que era molt difícil seguir el rastre de Puig perquè utilitzava mesures de contravigilància. El comissari, però, alertava la líder del PPC que Catalunya policialment estava “perduda”. En la conversa, Camacho també avisava del suposat espionatge dels Mossos i de CDC a les institucions de l’Estat a Catalunya.

El comissari Narcís Ortega, un col·laboracionista de l’independentisme?

La conversa, del 6 de novembre de 2012, just abans de les eleccions avançades al Parlament de Catalunya, va ser al domicili barceloní de Camacho. En la gravació, a la que ha tingut accés El Món, se sent Camacho subratllar el perill de la relació entre Puig i Ortega. L’exlíder del PPC insisteix que és “important” l’excap superior de Policia a qui “Jorge va enviar a Saragossa”, perquè creu “el poden tornar a col·locar” com “ex alt càrrec”. Villarejo el qualifica de “malandrí”. Camacho afegeix que és “íntim de Felip Puig” que és “la mà executora” i la “clau” de tot plegat. “És un problema”, sentencia Camacho.

Una trama d’espionatge

Per altra banda Camacho relata que hi ha una “operació d’espionatge” per part de “Convergència i els Mossos”. Una informació que ha obtingut de Jorge Moragas, cap de gabinet de Mariano Rajoy i el que convenç Victòria Álvarez, examant de Jordi Pujol Ferrusola, per denunciar la família de l’expresident Pujol. Segons Camacho, Moragas –perquè “Jorge [Fernández Díaz]” no li explica “res”– l’ha informada que els Mossos investiguen les institucions de l’Estat a Catalunya com la delegació del govern o l’Agència Tributària. “Puig és un home clau”, insisteix Villarejo.

El risc de la tornada del comissari Ortega

Per a Camacho, “la tornada de Narcís amb els confidents que ell té i la gent que té sotmesa i comprada” li pugui servir “per a les causes de corrupció”. Així interpreta que el comissari Narcís Ortega sigui la “peça que tingui Puig a la policia”.

Villarejo, però, avisa Camacho que Narcís Ortega és un “botes”, és a dir, un policia que provè de l’exèrcit. En aquest sentit, alerta que té “pocs vincles informatius” i conclou que “Catalunya està perduda policialment”. De fet, titlla de “tontos” el llavors cap del CNP a Catalunya, Agustín Castro, a qui acusa de guanyar-se el lloc gràcies al fet que “va a missa amb Jorge [Fernández Díaz]”. Camacho també remarca que la informació del Procés a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Llanos de Luna, li passa el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, el general Ángel Gozalo, ara tinent general de l’institut armat. Villarejo, però, replica que la Guàrdia Civil només té informació “rural” i Camacho afegeix que “no s’assabenten de res”.

Un “informador d’intel·ligència de CiU”

De fet, a les agendes de Villarejo surt en diverses ocasions el nom de Narcís Ortega, conegut com a Chicho. Fins i tot, les anotacions de les reunions de l’home de Villarejo a Barcelona, l’inspector Antonio Giménez Raso, alies Tony, assegura que té com a informador “Manuela de Madre”, exalcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i tot un tòtem del PSC. De fet, la qualifiquen del “PSOE radical”. Altres anotacions qualifiquen el comissari com un “home d’intel·ligència de CiU”.

Els estranys negocis de Felip Puig

Una altra part de la conversa, relacionada amb l’anterior és la investigació que ha portat a terme Villarejo sobre el conseller Felip Puig i de la qual informa Sánchez-Camacho. Segons el comissari i la seva rocambolesca història, Puig, que considera “clau”, emfatitza que té negocis amb un “llauner” -que l’actual senadora confon amb un ‘fontanero’ de la política- que es diu José Maria Penín, que seria el seu “testaferro”. També les relacions amb l’empresa Alba, i el seu administrador Ángel Izquierdo.

Així justifica que a Puig el “tenen en el punt de mira” però el comissari admet que és difícil seguir-lo perquè té “contramesures”. “S’ho prenen molt seriosament”, indica Villarejo, que lamenta la “poca violència” del govern espanyol contra el Procés. “Només papers, cal ser més operatius”, conclou.