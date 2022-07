Boye constata una fallada sistèmica d’Espanya amb l’Operació Catalunya

L’advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmat avui que l’Operació Catalunya i els àudios de Villarejo constaten una “fallada sistèmica” del poder judicial espanyol. S’hi ha referit després de ser preguntat per les conclusions no vinculants que va emetre ahir l’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L’advocat del TJUE va concloure que els estats han de demostrar una fallada sistèmica del poder judicial si volen denegar una extradició sol·licitada d’un altre estat.

Falta la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Ara, però, falta la sentència del mateix Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que sí que és vinculant. Boye diu que si la sentència és negativa per als líders independentistes, aniran a defensar una altra euroodre argumentant la “fallada sistèmica” del poder judicial espanyol, arran dels àudios de Villarejo.

En aquest sentit, però, Boye afirma que esperava unes altres conclusions de l’advocat general del TJUE. “No és el primer cop que ens han denegat una cosa al principi, i després han canviat d’opinió”, ha dit l’advocat de Puigdemont en una entrevista a Catalunya Ràdio. Boye considera que és evident que els exiliats tenen el risc de “no tenir un judici just”, i ho constata amb una participació dels jutges, fiscals, periodistes i polítics en l’Operació Catalunya.

Carles Puigdemont i Gonzalo Boye, en una imatge d’arxiu, en l’afrenta judicial que van mantenir a Sardenya arran de les euroordres de Llarena/Quico Sallés

Boye defensa la seva defensa

Boye ha defensat la seva defensa afirmant que “ha estat força clara” i creu que l’advocat general s’ha equivocat. Per a Boye, l’informe del TJUE és “poc tècnic i poc rigorós” i s’ha mostrat tranquil a l’espera del que decideixi el tribunal. L’advocat dels exiliats reconeix no saber quin dia se sabrà la sentència definitiva, tot i que diu que Llarena no podria reactivar les euroordres.