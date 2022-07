Borràs denuncia la “desproporció” de la “condemna política” de la Fiscalia

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha reaccionat aquest dijous “indignada” a les informacions sobre la pena de presó i inhabilitació que ha desvetllat la Fiscalia Superior de Catalunya. La Fiscalia ha demanat condemnar-la a sis anys de presó i a 21 d’inhabilitació per haver presumptament fraccionat contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En una compareixença a la seu de Junts, al costat del secretari general del partit, Jordi Turull, Borràs ha reiterat que és “innocent” dels delictes que se l’acusa i ha denunciat la “desproporció” de les penes que reclama la justícia espanyola. Borràs ha defensat que el seu és un cas de “persecució política” i ha enviat un missatge a aquells que reclamen que faci un pas al costat: “Que no hi hagi còmplices de la meva condemna política”.

La seqüència amb què s’ha conegut la petició de la Fiscalia també ha estat motiu de queixa: “No podem normalitzar que dos dies abans que es fés públic un periodista sabés que es demanen penes de presó, és absolutament injustificable”, ha indicat. La presidenta del Parlament ha manifestat que aquestes filtracions “humanament és una forma de terror psicològic que és el que pretenen infringir sobre les persones que ho patim”. La també presidenta de Junts ha dit, sobre la possibilitat que se la inhabiliti d’acord amb el reglament del Parlament, que després que hagi caigut l’acusació de malversació, perd encara més sentit que la mateixa cambra catalana la condemni abans que un tribunal.

La presidenta de Junts ha lamentat que la instrucció del cas hagi durant quatre anys i que això hagi generat un cúmul d’informació contra ella que no era certa. “El mal ja ha estat fet, perquè tota la informació interessada i tergiversada contra mi ha propiciat que molta gent ja m’hagi condemnat sense que hi hagi hagut judici,”, ha denunciat. “Sobre això qui me’n rescabala? On és la reversabilitat d’aquestes acusacions?”.

Turull anuncia converses amb partits independentistes per fer el front per Borràs

Al seu costat Jordi Turull ha avançat que Junts parlarà amb la resta de forces independentistes per garantir el “respecte absolut per la presumpció d’innocència” de Borràs i perquè no es faci “el joc per acció o omissió en aquest no parar de les clavegueres de l’estat”. Turull també ha demanat que el fet que hagi caigut el delicte de malversació de les acusacions a la presidenta “es talli de soca-rel l’apel·lació” que es fa perquè la presidenta del partit dimiteixi. Durant la compareixença Borràs ha tornat a qüestionar l’article 25.4 del reglament del Parlament i ha recordat que no ha estat revisat pels serveis jurídics. L’article va ser inclòs per un acord entre Junts pel Sí i la CUP fa cinc anys.

D’altra banda, la Borràs ha anunciat que ahir va rebre la notificació de l’arxivament de les diligències pel robatori a casa seva que va denunciar fa poques setmanes. L’arxivament el signa la jutgessa del jutjat número 9 que va iniciar la investigació “prospectiva” que l’afecta ara pels contractes suposadament fraccionats de l’ILC, un fet que la presidenta ha relacionat amb la “persecució política” que denuncia.

La Fiscalia demana sis anys de presó per a Laura Borràs

El ministeri fiscal interpreta que l’actual presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, hauria comès un delicte de prevaricació i de falsedat documental amb l’agreujant de ser un càrrec públic. Tot per la fragmentació de 18 contractes menors de webs i aplicacions, menys de 18.000 euros sense IVA, quan era presidenta de l’Institut de les Lletres Catalanes. Per tot plegat li demana 6 anys de presó, 21 anys d’inhabilitació i una multa de 144.000 euros. Per Isaías Herrero, el beneficiari dels contractes, en demana la mateixa condemna, però li rebaixa la multa a la meitat. A Andreu Pujo, el tercer implicat, demana 3 anys de presó i 10 anys d’inhabilitació així com una multa de 30.000 euros.

Laura Borràs amb Pere Aragonès amb la nova síndica de greuges, Eshter Giménez-Salintas avui al Parlament / Govern

La qualificació provisional de la fiscalia arriba en una setmana on tota la pressió política apunta Borràs, en si ha de continuar al càrrec de la segona sindicatura de Catalunya, o bé s’ha de mantenir fins l’obertura del judici oral. Ara resta pendent l’escrit de defensa i la resolució dels recursos interposats pels seus advocats així com la qüestió de constitucionalitat plantejada per tal de decidir si ha de ser jutjada per un Tribunal Popular.