Iceta, sobre Borràs: “Si m’hagués passat a mi, ja hauria plegat”

El ministre de Cultura i Esport i exsecretari del Partit Socialista de Catalunya, Miquel Iceta, ha dit que si li hagués passat a ell el cas de presumpte fraccionament de contractes dirigint la Institució de les Lletres Catalanes, tal com li passa a Borràs, ja hauria dimitit. Tot i això, ha afirmat que cal ser “curosos” amb la presumpció d’innocència i ha recordat l‘arxivament del cas de Núria Marín. “Li tinc un respecte institucional que m’aconsella ser prudent. Però hi ha vegades que un ha de posar les institucions per davant de la seva conveniència”, ha afirmat Iceta sobre Borràs en una entrevista a Catalunya Ràdio. I ha admès que això pot fer que es cometi una injustícia.

Borràs, a un pas del judici

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, està a un pas del judici i ha rebut mostres de suport de l’independentisme amb un manifest que suma més de 10.000 signatures. En aquest sentit, Borràs està sent investigada per suposadament haver fraccionat contractes de serveis quan liderava la Institució de les Lletres Catalanes amb la intenció d’afavorir el seu amic Isaías Herrero.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, a l’inici de la sessió / EP

La fiscalia demana fins a 6 anys de presó

La Fiscalia sol·licitarà una pena de presó per a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pels delictes de prevaricació i de falsedat documental. La prevaricació està penada amb entre 9 i 15 anys d’inhabilitació, mentre que la falsedat implica entre 3 i 6 anys de presó més la inhabilitació.

El ministeri públic no creu que hi hagi indicis per imputar-li també delictes de frau administratiu i malversació de fons públics, com defensava el jutge instructor. En cas que haguessin estat inclosos, la pena de presó que demanaria la Fiscalia hauria estat molt més elevada. Així, només demanaran presó de fins a 6 anys per un delicte de falsedat documental i prevaricació.