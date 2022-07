Arxivada la causa contra Núria Marín pel Consell Esportiu de l’Hospitalet

El jutjat d’instrucció número 2 de l’Hospitalet de Llobregat ha arxivat la investigació contra l’alcaldesa de la ciutat, Núria Marín, acusada de presumtpes desviaments de subvencions en el Consell Esportiu.

D’aquesta manera, la jutgessa coincideix amb la defensa de Marín i la Fiscalia Anticorrupció, que va demanar al jutjat que acabés amb la investigació, ja que no hi havia “ni una sola dada que permetés deduir” que Marín actués de manera il·legal.

L’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat ha celebrat l’arxivament de la causa a través de les seves xarxes socials. Marín ha assegurat en un tuit que “sempre ha tingut la tranquil·litat d’haver fet bé les coses a cada moment i la justícia així ho reafirma” i ha donat les gràcies a totes les persones que li han donat suport. A més, ha criticat que “els judicis mediàtics amb càlcul electoralista no tenen recorregut”.

Siempre he tenido la tranquilidad de haber hecho bien las cosas en cada momento y la justicia así lo reafirma. Los juicios mediáticos con cálculo electoralista no tienen recorrido. Muchas gracias a tod@s los que habéis estado a mi lado todo este tiempo. https://t.co/1ZczreK6ii — Núria Marín/❤️ (@nuriamarinlh) July 12, 2022

Denúncia de l’exregidor socialista Jaume Graells

La causa va començar arran d’una denúncia de l’exregidor socialista i ara candidat d’ERC Jaume Graells, que alertava de presumpte desviament de fons en el Consell Esportiu de l’Hospitalet. Marín va acabar investigada arrel de les sospites que pogués estar involucrada en el cas o haver comès un delicte d’omissió en el seu deure de perseguir delictes com a alcaldessa.

Després de conèixer la denúncia de Graells contra els exregidors del PSC Cristóbal Plaza i Cristian Alcázar, Marín “va convocar una reunió amb el denunciant i posteriorment amb la secretaria de l’Ajuntament”, va encarregar una auditoria i una revisió de les subvencions. D’aquesta manera, la jutgessa ha descartat que volgués “ocultar els fets” i no ha vist cap indici que cometés els delictes de malversació i prevaricació, pels quals estava investigada.

L’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín | ACN

“Marín va actuar amb conformitat al seu càrrec tant en la tramitació de les subvencions com en el fet de formar part de les assemblees generals del Consell Esportiu”, on ella no intervenia en la concessió de subvencions, ha explicat el jutjat d’instrucció en l’auto de sobreseïment provisional de la causa.

4 anys i mig de presó per Alcázar i Plaza

D’altra banda, la Fiscalia ha demanat que es condemni a Alcázar i a Plaza a quatre anys i mig de presó per simular l’acomiadament del segon com directiu del Consell Esportiu i així pogués cobrar una indemnització de 47.147 euros.