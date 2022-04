La fiscalia s’oposa a l’arxivament de la causa contra Núria Marín

La fiscalia no té pressa per demanar l’arxivament de la causa contra l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, que està sent investigada per no haver denunciat les presumptes irregularitats que s’han destapat al Consell Esportiu de la ciutat, segons ha avançat El Periódico. Fa dos mesos, la defensa de Marín va reclamar el sobreseïment de les actuacions, però el ministeri públic considera prematura la decisió.

Fonts judicials han explicat que el posicionament de la fiscalia no és perquè consideri acreditat que l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat hagi comès un delicte, sinó perquè encara està pendent de rebre un informe pericial encarregat a la Intervenció General de l’Estat sobre les subvencions que el consistori ha atorgat els últims anys al Consell Esportiu, que està sent investigat pel presumpte desviament de fons.

L’advocat de Núria Marín manté que l’alcaldessa ha dut a terme “nombroses actuacions preventives” per esclarir les presumptes irregularitats i considera “infundada” l’acusació contra Marín d’haver participat en el desviament de fons, ja que no tenia cap poder de decisió en l’atorgament de les subvencions. El resultat de la pericial i l’informe que la Policia Nacional ha de presentar sobre el contingut del telèfon mòbil de Marín seran clau per determinar els pròxims passos de la fiscalia.

Dimissió a l’Ajuntament

El número dos de Núria Marín a l’Ajuntament, Cristian Alcázar, ha dimitit aquesta setmana després que la fiscalia li hagi demanat 4,5 anys de presó en una causa separada de la investigació pel desviament de fons al Consell Esportiu de l’Hospitalet. El dirigent del PSC ha anunciat que deixa el seu càrrec al consistori i al partit per centrar-se en la seva defensa i ha reiterat la seva innocència. Alcázar està acusat d’haver simulat l’acomiadament per causes objectives d’un altre membre del PSC perquè cobrés una sucosa indemnització. L’acomiadat va ser contractat poc després com a assessor del partit i posteriorment va acabar de regidor a l’Ajuntament de l’Hospitalet.