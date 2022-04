Dimiteix la mà dreta de Núria Marín pel desviament de fons a l’Hospitalet

El número dos de Núria Marín a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, ha dimitit després que la fiscalia li demani quatre anys i mig de presó pel presumpte desviament de fons al Consell Esportiu de la ciutat. El socialista ha deixat la seva acta de regidor i les seves atribucions com a responsable d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. També ha deixat el seu càrrec al PSC i abandona la secretaria del partit a l’Hospitalet.

A través d’un comunicat, Alcázar ha afirmat que es tracta d’una decisió “personal” i que abandona l’Ajuntament per poder centrar-se en la seva defensa. La mà dreta de Núria Marín ha reiterat la seva “innocència” i ha insistit que continuarà col·laborant amb la justícia per “esclarir els fets que s’investiguen”. No obstant això, Alcázar reconeix que havia de fer el pas “per esvair qualsevol dubte” sobre la seva gestió al capdavant del Consell Esportiu i de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Acomiadament simulat

El dirigent socialista ha reconegut que la seva dimissió també ajudarà el PSC, que està esquitxat per casos de desviament de fons a Cornellà i l’Hospitalet. La seva renúncia serà efectiva al pròxim ple municipal, el 27 d’abril, quan serà substituït per José Antonio Alcaide, segons fonts municipals. El govern de Núria Marín, que també està investigada en una peça separada, s’ha limitat a “respectar” la decisió d’Alcázar.

La justícia investiga Cristian Alcázar per falsificació documental i estafa en el cas del Consell Esportiu de l’Hospitalet. El número dos de Núria Marín va ser un dels primers detinguts quan va esclatar l’escàndol a mitjans del 2020. Tant Alcázar com l’exregidor del PSC Cristóbal Plaza estan acusats de simular l’acomiadament per baix rendiment del segon per facilitar que cobrés una indemnització de 47.000 euros. Poc després va ser contractat com a assessor del PSC i posteriorment elegit regidor, per la qual cosa la fiscalia considera que hi ha sospites fundades que es va pactar l’acomiadament.