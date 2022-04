Demanen 4,5 anys de presó a un tinent d’alcaldia del PSC a l’Hospitalet

La fiscalia demana 4,5 anys de presó per al segon tinent d’alcaldia de l’Hospitalet, Cristian Alcázar, i per a l’exregidor Cristóbal Plaza, ambdós del PSC, per pactar l’acomiadament simulat de Plaza com a director del Consell Esportiu de l’Hospitalet (CELH). Segons l’escrit d’acusació del fiscal, tots dos estan acusats d’un delicte d’estafa per l’acomiadament i d’un altre delicte contra la Seguretat Social, informa Europa Press.

L’acusació contra Alcázar i Plaza és una peça separada de la causa per corrupció al Consell Esportiu, en la qual l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, està sent investigada per ometre el seu deure de perseguir delictes, ja que Marín hauria estat alertada de les presumptes irregularitats al CELH i no hauria fet res per evitar-les. L’Ajuntament de l’Hospitalet, que s’ha personat a la causa principal com acusació, no ha presentat escrit d’acusació contra Alcázar i Plaza.

La fiscalia acusa els dos socialistes de conxorxar-se per simular l’acomiadament de Plaza perquè el regidor aconseguís una sucosa indemnització. A finals del 2016, Alcázar va enviar a Plaza una carta d’acomiadament per causes objectives –pèrdua de subvencions i baixada d’ingressos– i dues setmanes després van pactar una indemnització de més 47.000 euros. El ministeri públic creu que ni l’Ajuntament ni el mateix Consell tenien coneixement del pacte.

La realitat era ben diferent

Al seu escrit, la fiscalia afirma que la “realitat era radicalment oposada” a la que pretenien vendre els dos regidors del PSC i assegura que no hi havia causes objectives per a l’acomiadament, ja que el Consell gaudia de bona salut financera. A més, Plaza va organitzar fins a quatre actes per acomiadar-se –un al dia entre el 19 i el 22 de desembre del 2016–, una situació que la fiscalia considera contradictòria amb el seu acomiadament.

Després ser acomiadat del Consell Esportiu, l’exregidor del PSC va ser nomenat assessor de l’Ajuntament de l’Hospitalet el 2017, president del mateix Consell el 2018 i regidor del consistori el 2019, tot i que la seva detenció un any després per les irregularitats al CELH el va obligar a dimitir.