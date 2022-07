El PSC recorda a Borràs que el reglament el van aprovar independentistes

El PSC ha recordat avui a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que l’article del reglament de la cambra que ara demana tombar el van introduir els mateixos independentistes. Concretament ho va fer Junts per Sí, amb el suport de la CUP. L’article dona l’opció de suspendre els diputats que tinguin un judici oral sempre i quan estigui vinculada a la corrupció.

La portaveu dels socialistes, Èlia Tortolero, ha afirmat que aquest punt el va modificar Junts pel Sí, on hi havia el partit de Borràs, amb el suport de la CUP. Ho van fet per “fer més nets els possibles casos de corrupció a les institucions”, ha afirmat la portaveu del PSC. Tot i això, els socialistes no han precisat si donarien suport a la proposta de modificar el punt ja que, a hores d’ara, “no hi ha cap proposta a estudiar” i ha qüestionat si tindria els suports necessaris.

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs / ACN

El PSC defensa la presumpció d’innocència

Tot i això, han defensat de nou la presumpció d’innocència i han dit que correspon a ella prendre les decisions oportunes. Tot i això, en la línia d’ERC, ha reiterat que la decisió que quan la prengui, ha de considerar el prestigi del Parlament de Catalunya.

De cara a la trobada que els presidents del govern espanyol i la Generalitat han de mantenir divendres, Tortolero ha desitjat que en surti el màxim d’acords possibles “amb tot allò que uneix” Catalunya i Espanya. “Aquesta és l’única via de diàleg i sempre ens hi trobaran”, ha expressat. I ha tornat a reclamar al cap del Govern, Pere Aragonès, que fixi la celebració d’una taula de partits a Catalunya.

Sense credibilitat a Villarejo

Sobre els nous àudios de l’excomissari José Manuel Villarejo, que impliquen García Ferreras en la difusió d’informació falsa sobre comptes bancaris d’Iglesias, el PSC s’ha limitat a dir que no dona “cap tipus de credibilitat” a l’excomissari.