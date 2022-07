El PSC porta el Quart Cinturó al Parlament per evidenciar la divisió del Govern

El PSC ha enregistrat una moció que hauà de votar aquesta setmana el Parlament que insta el Govern de la Generalitat a pactar amb l’executiu espanyol la part nord del Quart Cinturó. El socialistes volen que tant Junts com Esquerra votin favorablement a crear un sistema viari entre Sabadell, Castellar del Vallès i Terrassa.

Tot i això, Esquerra i Junts han manifestat públicament les seves discrepàncies sobre aquest tema. Mentre els juntaires, a través del diputat Joan Canadell, han manifestat el suport al que planteja el PSC, els republicans opten per apostar per un tren orbital i abandonar el projecte del Quart Cinturó. ERC vol un tren que connecti el Vallès amb el Penedès i el Maresme, millorar la connexió actual entre Rodalies i Ferrocarrils i la xarxa viària secundària i les connexions entre vallesos.

L’Aeroport i la mesa de diàleg, temes que també xoquen en el Govern

Es tracta d’una patata calenta del PSC que hauran d’afrontar els partits del Govern de la Generalitat, i és que en les votacions sobre l’ampliació de l’Aeroport del Prat o l’aposta per la taula de diàleg, els dos partits independentistes van constatar les seves diferències de gestió.

Alícia Romero / ACN

Reprovacions a Pilar Llop i a Cambray

Durant el ple d’aquesta setmana també es votaran les reprovacions del ministre de Justícia, Pilar Llop, arran de l’informe del Consell d’Europa, que critica que es mantinguin les euroordres i que es “qüestionin” els indults.

D’altra banda, també es votarà la reprovació del conseller d’Educació, Josep González-Cambray, a proposta de la CUP. Els anticapitalistes volen que el Parlament torni a votar la reprovació de Cambray, una votació que ja s’ha fet diverses vegades darrerament però que no ha prosperat perquè el PSC no hi ha votat a favor.