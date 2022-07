L’excap de Método 3 diu que “Camacho va encarregar la gravació de La Camarga” a través d’algú “vinculat al PSC”

L’exdirector de l’agència de detectius Método 3, Francisco Marco, ha assenyalat l’exlíder del PPC, Alícia Sánchez Camacho, com la persona que va encarregar la gravació del restaurant La Camarga. Una conversa durant un dinar entre l’actual senadora popular i l’examant de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, d’on va sorgir informació per iniciar l’Operació Catalunya. Així ho ha assegurat, recordant els àudios destapats per El Món, en una entrevista al programa FAQS, de TV3, aquest diumenge a la nit.

Marco ha insistit i remarcat que la “gravació era legal” i, sobretot gratuïta, va ser de franc. De fet, ha subratllat que no va cobrar res perquè l’encàrrec li va arribar a través d’una persona “vinculada al PSC que actuava a títol personal”, algú que tenia “amistat” amb l’empresa de detectius i amb Camacho. Marco s’ha negat a descobrir qui era el responsable socialista, al·legant que ni tan sols ho ha confessat a la fiscalia ni al jutge de l’Audiència Nacional per “secret professional”. Així, Camacho va demanar la gravació a un membre del PSC amb qui tenia una relació molt personal que “algú qualifica de sentimental” i aquest ho va demanar a l’agència amb qui tenia una amistat personal. I es va fer com a “favor”, sense cobrar res.

“Alicia Sánchez-Camacho va ordenar la gravació de La Camarga” Francisco Marco, investigador privat i director de Marco&Co. #FAQSfloreraTV3 ▶ https://t.co/2uHBKMH3sW pic.twitter.com/jA68cc2NSU — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) July 3, 2022

Escorcoll, policia patriòtica i doble pacte

El detectiu, ara especialitzat en ciberintel·ligència, ha detallat com va guardar tota la documentació de les tasques d’investigació abans que li escorcollessin el seu despatx. De fet, Marco ha indicat que s’ensumava que li entrarien al despatx de l’Agència Método 3. Precisament, aquest escorcoll i la seva detenció és objecte d’investigació ara per part del jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, en la peça separada 27 de la causa Tàndem. Una instrucció on la mateixa Alicia Sánchez Camacho i el comissari jubilat José Manuel Villarejo s’enfronten a una denúncia per detenció il·legal.

Marco ha recordat l’annex 53 presentat davant el jutge Manuel García Castellón, és a dir, el pacte secret que va signar amb Camacho i que ha fet públic El Món aquest cap de setmana, consistent a obligar Marco, mitjançant el “xantatge” basat en material obtingut en l’escorcoll a Método 3, a acceptar una versió oficial de l’acord que va ser la que es va fer pública en aquell moment. “Jo sabia que Alicia Sánchez-Camacho mentia perquè ho tenia als pactes de La Camarga”, ha subratllat el detectiu per adduir que encara no ha parlat mai amb la política popular. També ha apuntat que està investigant la trama andorrana de l’Operació Catalunya, on ha esbossat com es van pressionar els bancs i com una entitat va derivar cap al BPA per protegir un “ministre” que hi tenia diners.