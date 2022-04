La CUP vol evitar que el cas Borràs sigui “un nou vodevil”

La CUP vol evitar que el cas de Laura Borràs sigui “un nou vodevil” per a l’independentisme i ha preguntat a Junts i ERC quines són les seves propostes per afrontar el nou embat de l’estat si el TSJC obre judici oral a la presidenta del Parlament. En una entrevista a Ràdio4, el diputat anticapitalista Xavier Pellicer ha recordat que la situació “era previsible” i espera que els partits de govern tinguin una proposta tancada “per sortir d’aquí”.

Respecte a la suspensió de Borràs, Pellicer ha avisat que “els reglaments estan per a aplicar-los”, tal com va ja va dir ERC fa uns dies, tot i que el seu partit considera que el procés forma part del “context de repressió a l’independentisme”. El diputat ha explicat que prendran “les decisions que considerem convenients quan ho considerem convenient”.

Pau Juvillà i Laura Borràs al ple del Parlament / ACN

Segons el diputat el cas Borràs s’emmarca “en dues coordenades molt clares: la tolerància zero a la corrupció i no ser aliens a un context de repressió al moviment independentista“. Pellicer ha recordat que la CUP ja va advertir durant la campanya electoral del 14-F que “aquest moment arribaria”. “Estem a l’espera que la fiscalia faci el seu escrit, que previsiblement hi hagi l’obertura del judici oral, i emplacem als partits que la van situar com a presidenta del Parlament que expliquin quina proposta tenen per sortir d’aquí i que alhora això no sigui un nou vodevil en el moviment independentista”, ha insistit.

Crítiques als JJOO

Pellicer també ha denunciat que el Govern de la Generalitat segueix “una pauta comuna” a l’hora de promocionar grans esdeveniments esportius. “Quin sentit tenen els JJOO d’hivern? Són l’enèsim culebrot, un projecte faraònic”, ha dit Pellicer, que també ha criticat el suport a la Copa Amèrica del 2024. “Són propostes que només volen vendre fum i que responen a l’agenda de Foment del Treball, no a un govern pretesament d’esquerres”.

El diputat de la CUP ha reconegut que estan “francament” decebuts amb Pere Aragonès. “Se’ns va traslladar l’oportunitat que hi hagués un president d’un partit d’esquerres i no veiem canvis entre legislatura, més enllà d’alguns matisos”, ha lamentat.