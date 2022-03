ERC reconeix que “s’haurà d’aplicar el reglament” si Borràs va a judici

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha reconegut que “segurament s’haurà d’aplicar el reglament” del Parlament de Catalunya en el cas que el TSJC obri judici oral a la seva presidenta, Laura Borràs. En una entrevista a Ràdio4 i La2, Vilalta ha denunciat la “persecució política” que pateix Borràs, però ha recordat que hi ha “uns fets que s’han d’esclarir” i que el cas de la dirigent de Junts no és comparable al de Meritxell Serret, que serà jutjada al TSJC per desobediència, perquè la seva “acusació no surt de l’1-O sinó d’una mala praxis”, ha dit. “Està exagerat, sí, però no és el mateix”.

“Segurament s’haurà d’aplicar el reglament perquè és molt clar” respecte a la suspensió de drets i deures d’un diputat quan se li obre un judici oral per un presumpte delicte de corrupció. Vilalta ha assegurat que el seu partit esperarà que “hi hagi obertura de judici oral i se sàpiga de què se l’acusa” per acabar de decidir la seva postura. “Intentarem buscar el consens perquè s’apliqui i llavors acabarem de decidir la nostra posició“, ha insistit.

No aplicar el reglament

Borràs va reclamar fa uns dies tant a ERC com a la CUP que se saltin el reglament i arribat el moment no apliquin l’article 25.4, que obliga a suspendre els diputats investigats per delictes relacionats amb la corrupció. La presidenta del Parlament va demanar que “els polítics no facin de jutges” perquè “no s’hauria de suspendre ningú sense que ni se l’hagi jutjat”, malgrat que el reglament no deixa gaire marge a la interpretació: “La Mesa del Parlament, una vegada sigui ferm l’acte d’obertura del judici oral i en tingui coneixement, ha d’acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata”, diu el text.

Article 25.4 del reglament del Parlament de Catalunya

L’única escletxa possible és “si es plantegen dubtes sobre el tipus de delicte” –llavors s’hauria d’anar a la Comissió de l’Estatut del Diputat–, però el TSJC veu indicis de delictes continuats de prevaricació administrativa, frau administratiu, falsedat documental mercantil i malversació de cabals públics. La clau de tot plegat queda en mans de la fiscalia, que és qui ha de decidir si presenta un escrit d’acusació i de quins delictes acusa Borràs.

No al tripartit

Vilalta ha reconegut que hi ha hagut un acostament al PSC en algunes qüestions importants com la renovació de càrrecs o la modificació de la Llei de Política Lingüística, però ha assegurat que “no hi haurà acords de legislatura amb el PSC” perquè els socialistes defensen un model de país totalment diferent del seu i s’han allunyat de posicionaments catalanistes històrics com el dret a decidir. “Descartem un tripartit”, ha dit de manera rotunda. “Junts fa sortir l’espantall del tripartit com un dels seus arguments electorals”, però la realitat és que “l’únic pacte important amb el PSC al nostre país és amb Junts a la Diputació de Barcelona”.