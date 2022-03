El Suprem envia Meritxell Serret al TSJC per desobediència

El Tribunal Suprem ha obert judici oral per desobediència greu contra l’exconsellera d’Agricultura i diputada d’ERC, Meritxell Serret. El tribunal ha enviat la seva causa directament al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè és “l’òrgan competent per al seu enjudiciament”, ja que no se l’acusa de malversació de fons. Serret va tornar de l’exili a Bèlgica el març del 2021 després de la retirada de les euroordres contra ella, tres dies després d’haver deixat el seu càrrec de delegada del Govern a la Unió Europea.

D’aquesta manera, Serret serà jutjada a Catalunya després que ni la fiscalia ni l’advocacia de l’estat ni l’acusació popular exercida per la ultradreta de Vox han demanat acusa-la de malversació. El Suprem assegura que si li obre judici oral “exclusivament” per desobediència. Per la seva condició d’aforada, i en “coherència” amb el criteri de la sala penal del Suprem, Serret serà jutjada al TSJC.

Imatge d’arxiu de Meritxell Serret i Lluís Puig | ACN

Assumir el mandat

En la seva compareixença davant el magistrat instructor de la causa del Procés al Suprem, Pablo Llarena, l’exconsellera d’Agricultura va confirmar que havia rebut els “advertiments” del Tribunal Constitucional i que va “assumir el mandat democràtic” per “tirar endavant el referèndum” de l’1-O. Tot i això, Serret va defensar que des de la seva conselleria “no es va assumir mai cap mena de cost relacionat amb el referèndum“.

ERC ja va avançar fa un mes que ni el ministeri públic ni Vox tenien intenció de demanar càrrecs per malversació i se centrarien en la desobediència, un matís important perquè això suposa esquivar penes de presó. Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs també van ser exonerats de malversació pel Suprem. “Si bé amb la caiguda de la imputació per malversació, l’Advocacia de l’Estat hauria de quedar deslegitimada per acusar, ha sol·licitat explícitament al tribunal continuar formant part acusatòria de la causa per desobediència”, remarquen des d’ERC.