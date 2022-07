Borràs manté el vot delegat de Lluís Puig i Cs avisa que ho denunciarà

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha anunciat que dos parlamentaris han demanat delegar el seu vot pel ple que comença aquest dimecres. A preguntes del grup parlamentari de Cs, Borràs ha confirmat que un dels diputats que ha demanat vot delegat per aquest ple és l’exconseller i diputat de Junts exiliat Lluís Puig. El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín, ha advertit que el seu partit es reserva denunciar-ho davant la justícia, tenint en compte la darrera sentència del Tribunal Constitucional (TC) que va anul·lar la delegació de vot de l’exconseller.

En l’anterior ple el Parlament ja va mantenir la delegació de vot de Puig malgrat la sentència del TC. Així mateix la majoria independentista de la mesa va refermar el compromís de mantenir el vot i assumir les conseqüències legals que això pogués comportar. Fins al moment, el vot delgat de Puig ha estat comptabilitzat verbalment per Borràs al ple, però no ha figurat en els planells electrònics que informen dels resultats després de cada votació. Això és així per no comprometre els funcionaris que activen el mecanisme perquè el vot es compti i visualitzi electrònicament.

La majoria independentista de la Mesa del Parlament va assumir les conseqüències de mantenir el vot

El vot delegat, comptat per Borràs oralment, consta en la transcripció del ple i en el diari de sessions, però encara falta comprovar si aquest vot figurarà a l’acta de la darrera sessió plenària. Aquesta acta ha de ser signada per la presidenta i un dels secretaris de la Mesa. Carles Riera, de la CUP, ja s’ha postulat per fer-ho. La signatura de les actes és rotatòria entre els secretaris. Fonts de la Mesa no han informat quan es produirà aquesta signatura. La majoria independentista ha assumit les conseqüències legals de comptar el vot de Puig i a un dels arguments als quals s’agafa és que la sentència del TC té a veure a un vot delegat concedit anteriorment. Consideren que l’anul·lació de la darrera sentència no afecta el vot delegat actualment.

L’exconseller de Cultura Lluís Puig | ACN

A banda del vot delegat, Puig és centre d’una altra polèmica sobre la intervenció telemàtica en comissions del Parlament. De moment el Parlament no li ha permès intervenir de forma telemàtica. Durant la pandèmia es van fer comissions híbrides i es va permetre als diputats quedar-se a casa i intervenir a distància. Un cop aixecades les mesures anti-covid ja no existeix aquesta possibilitat, perquè el reglament no ho contempla. La Mesa del Parlament ha encarregat un informe jurídic per tal de dilucidar què es pot fer. Cs ja va advertir ahir que també actuarà contra qualsevol decisió que considerin lesiva respecte els seus drets com a parlamentaris.

La secretària primera de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, s’ha referit aquest afer en dues piulades a Twitter i critica la posició de Cs.