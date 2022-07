Junqueras defensa l’aplicació del reglament del Parlament a Borràs

El president d’ERC, Oriol Junqueras, s’ha referit al cas de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, aquest dissabte en una entrevista amb l’agència Europa Press. Junqueras ha defensat que s’apliqui el reglament del Parlament a Borràs. La presidenta de la cambra és a les portes que se li obri judici per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Junqueras ha dit que si milités a ERC ja s’hauria apartat.

“Si això afectés un membre, militant o un càrrec electe d’ERC, tothom sap que ja s’hauria apartat. S’hauria apartat per si mateix, s’hauria apartat per no perjudicar les institucions i per no perjudicar el prestigi del conjunt del independentisme”, ha sostingut. Per Junqueras, ERC és “pulcra i impol·luta en aquests temes per convicció personal, moral, cívica, política i per conviccions republicanes”, i també ha desvinculat el cas de Borràs amb l’1-O.

Junqueras creu que el cas Borràs no té res a veure amb l’1-O

Al seu parer, és un cas que “no té res a veure ni amb l’1-O ni amb el referèndum de l’1-O ni amb cap de les causes” que els va portar a la presó, i ha defensat la necessitat de complir amb el reglament del Parlament, que a l’article 25.4 estableix que la Mesa ha d’acordar la suspensió d’un diputat quan se li obri judici oral per delictes vinculats amb la corrupció.

El líder d’ERC ha recordat que els independentistes van impulsar i van votar la reforma del reglament del Parlament, el contingut del qual avala, i ha apuntat que prendrien la mateixa decisió amb Borràs encara que la suspensió no es recollís en el contingut.

Sobre que Junts demani un front comú a ERC i CUP en defensa de Borràs i que no la deixin caure, Junqueras ha remarcat que són partidaris dels fronts comuns “en defensa de la justícia, de la transparència, de la pulcritud en el comportament privat i publico, en defensa de valors republicans i cívics, i de preservar el prestigi de les institucions”.

“Tothom segur que actuarà segons li dicti la seva consciència”, ha confiat el líder d’ERC, que també assegura que, des de Junts, li comenten que això tampoc implicaria conseqüències al Govern.

Junqueras parla sobe el cas Dalmases

Pel que fa a l’actitud del diputat de Junts Francesc de Dalmases amb la subdirectora del ‘Faqs’ després d’una entrevista a Borràs, Junqueras creu el seu comportament és “incompatible, no només amb un càrrec electe i públic, sinó també amb les normes d’educació més bàsiques de qualsevol persona”.

Segons ell, a ERC és impossible que ningú no es comportés així, i si passés, “no és que hagi de dimitir del seu càrrec, és que hauria de sentir una profunda vergonya des d’un punt de vista personal”.