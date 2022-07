Junqueras, Bassa i Romeva presenten recurs al TEDH

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa ja han presentat el seu recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans per la sentència del Procés que els va condemnar a 13 i 12 anys de presó per malversació i sedició. Els tres han denunciat que Espanya ha vulnerat diversos drets humans, com ara el dret a un judici just, la llibertat d’expressió i diversos drets polítics. Ho ha anunciat Junqueras en una roda de premsa aquest dimecres on ha dit que confien que la sentència del TEDH beneficiï també la resta de presos polítics.

En paral·lel, Junqueras ha dit que la del procés és una causa “col·lectiva” contra el moviment independentista i ha advertit que es pot repetir contra “tots els que posin en qüestió l’statu quo”. “Això no és excepcional”, ha insistit.

El TEDH ja té sobre la taula els recursos de tots els ex presos polítics

Aquests recursos de Junqueras, Romeva i Bassa se sumen als ja presentats per Jordi Cuixart -el primer a presentar-lo, només un dia abans que Turull-, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell i Quim Forn al mateix tribunal. Estrasburg ja té sobre la taula totes les denuncies dels ex presos per la causa del Procés i l’equip legal de Junqueras creu que és “lògic” unificar-los en una macrocausa. Segons els seus càlculs el cas es podria resoldre en dos o tres anys si s’aplica la política de priorització del TEDH.

Els exconsellers Carles Mundó i Meritxell Borràs, per la seva banda, han optat per no presentar cap recurs i seguir el consell de l’equip d’advocats que els defensen. En el cas de Santi Vila ni tan sols va recórrer la sentència del Suprem al Tribunal Constitucional, pel que no va esgotar totes les vies a l’estat espanyol. Tots tres tenien penes molt menors a les de la resta de condemnats, concretament un any i vuit mesos de presó per desobediència.