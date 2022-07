Junqueras diu que no es deixaran intimidar per qui li fa “mandra” dialogar

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha reafirmat l’aposta de la seva formació per la taula de diàleg com a eina per resoldre el conflicte polític. A més, ha defensat que no es deixaran “intimidar per ningú” en aquest diàleg. “No ens hem deixat intimidar per qui ens ha tancat a la presó ni tampoc ens deixarem intimidar per aquells a qui els fa mandra defensar els drets d’aquest país a tot arreu”, ha dit en un clar retret a Junts per Catalunya. Ho ha dit en un acte a Sant Sadurní d’Anoia on les joventuts d’ERC estan celebrant l’Acampada Jove després de dos anys aturat per la pandèmia.

Diu que ERC defensarà els drets nacionals “a tot arreu”

Durant la seva intervenció en aquest acte organitzat per Jovent Republicà a Sant Sadurní d’Anoia Junqueras ha dit que ERC seguirà defensant la llibertat, la democràcia i els drets nacionals dels catalans “a tot arreu”. En aquest sentit ha demanat teixir aliances amb el País Basc i Galícia i amb altres llocs d’Europa que “lluiten per la llibertat”. “Ja en construïm quan la comunitat internacional ens diu que està disposada a acompanyar-nos en el camí de la negociació i ens demostra que està disposada a acompanyar-nos en la lluita antirrepressiva”, ha subratllat el president d’ERC.

Reivindica la primera trobada de la taula de diàleg

El president d’ERC ha dit que hi ha “molts poders a l’Estat” que no volen que hi hagi cap mena de negociació i tot i així s’ha aconseguit constituir la taula de diàleg. Junqueras ha reivindicat la primera reunió d’aquesta taula, en la que es va acordar reconèixer que hi ha un conflicte polític entre Catalunya i l’Estat. “Estem convençuts que el conflicte es resol precisament també, no només potser, però també, amb una taula de negociació”, ha conclós.