Jordi Turull, contra la taula de diàleg: “Hem de passar a l’acció”

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha instat avui a l’independentisme a passar l’acció per tirar endavant la independència. Segons Turull, l’independentisme porta 5 anys “rebent estopa”, i vol tornar a portar la iniciativa després del referèndum de l’1 d’octubre del 2017. Tot i això, ha admès que “la repressió ho fa molt difícil”, tot i que ha criticat la taula de diàleg. “Portem 5 anys barallant-nos”, ha dit l’exconseller en una entrevista a Catalunya Ràdio. Per això, ha proposat “recosir” l’independentisme.

Turull ha explicat que no s’ha trobat a ningú que hagi deixat de ser independentista, tot i que sí que ha admès que hi ha molta gent “tipa” de les pica baralles entre partits independentistes. “S’ha de marcar un itinerari com el que vam fer en el primer d’octubre”, proposa l’exconseller de la Presidència. Alhora, ha instat a les entitats com Òmnium, el Consell per la República o l’ANC, que siguin protagonistes.

“Sánchez vol triar les persones de la taula

El secretari general de Junts també ha reflexionat sobre el camí que s’ha fet fins ara i ha dit que “les coses no solen sortir a la primera”. En aquest sentit, ha afirmat que aquest “camí” no l’havien fet mai. Ha dit que ara ja saben quins actius “reforçar” i esbrinar què va sortir “malament”.

Preguntat per la taula de diàleg, Turull creu que el diàleg “és una actitud”. “Hi ha d’haver una negociació de forma decidida per afrontar l’autodeterminació i l’amnistia”, ha reflexionat. Sobre el veto a membres de Junts, el secretari general ha dit que han de participar de la taula les persones que volen. “De cop i volta, Sánchez el que vol és triar les persones que van a la taula i dir del que parlarem”, ha afirmat.

Pedro Sánchez i Pere Aragonès durant l’última reunió de la taula de diàleg, el setembre del 2021 / Europa Press

Sense cap proposta de l’Estat

Turull s’ha queixat que l’Estat en un any no ha fet cap proposta i per part de Junts, ha dit que vol “garanties”. Ha explicat que els indults, segons explica, mai van ser “objecte de negociació i no formava part de la taula de diàleg”.