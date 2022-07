Turull s’assegura el control de l’acció municipal abans de les eleccions

La ponència organitzativa de Junts ha aprovat aquest dissabte en el marc el congrés celebrat a L’Hospitalet de Llobregat que el secretari general del partit tingui les competències pel que fa a la política municipal, compartides amb la presidenta, Laura Borràs. D’aquesta manera es vol refermar a través dels estatuts que la figura del secretari aglutini aquestes competències, per sobre de les que en aquest terreny pugui tenir el secretari d’organització. La coordinadora de la ponència, Violant Cervera, ha explicat que el secretari general, en funció del moment i de les necessitats, podrà delegar en el secretari d’organització, “que està per sota del secretari general”.

Violant Cervera / JAG

D’aquesta manera el nou secretari general, Jordi Turull, s’assegura el control de l’acció municipal, un àmbit que en els estatuts actuals del partit es reserva explícitament al secretari d’organització. El càrrec l’ocupa actualment David Torrents, proper a Borràs. En el passat congrés d’Argelers Torrents no va obtenir els suports suficients entre la militància per entrar a l’executiva del partit. Tot i així, Turull va tornar a proposar-lo en el càrrec per respectar el pacte al que havia arribat amb Borràs per fer la llista unitària amb la qual es van presentar per ocupar la direcció del partit.

El repartiment de competències entre Borràs i Turull s’ha respectat “pràcticament” tot

Aquest és l’únic aspecte sobre el pacte entre Borràs i Turull que s’ha revisat, segons Cervera. El repartiment de competències que es va pactar és respectat “pràcticament”, ha dit. La ponència resum els aspectes de funcionament intern de l’organització com ara el funcionament de les estructures territorials, sectorials i els espais ideològics. A banda també es recull altres aspectes relacionats amb l’obertura del partit a la ciutadania a través d’oficines territorials, dels càrrecs institucionals i centres de participació.

D’altra banda, la ponència també recull el blindatge dels militants que siguin condemnats amb sentència ferma en un cas que la Comissió de Garanties consideri que és ‘lawfare’. En el treball de la ponència s’ha rebutjat una esmena del Berguedà que proposava eliminar aquesta excepció en els casos de ‘lawfare’. Amb aquest canvi, Borràs s’assegura poder seguir mantenint el càrrec de presidenta del partit en cas que acabi sent condemnada pel presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).