Junts dificultarà la reedició d’un pacte a la Diputació amb el PSC

La ponència municipal del Congrés de Junts per Catalunya ha aprovat aquest dissabte en el congrés de La Farga de L’Hospitalet les noves condicions que han d’orientar els pactes postelectorals de la formació a partir de les eleccions municipals del 2023. El text de la ponència s’haurà d’aprovar demà en el plenari. Fonts del partit han assegurat que aquestes noves condicions farien ara mateix molt complicat que es reedités l’actual pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona. Es tracta d’un pacte controvertit, que Junts ha mantingut i és un dels arguments habituals d’atac dels seus socis republicans.

Els ponents han avalat que la direcció de Junts per Catalunya impulsi que els pactes i els acords de govern siguin amb forces independentistes —a partir de la propera cita electoral— ” i la seva unitat d’acció al capdavant de les institucions del país”. A més, el text aprovat apunta que, “quan el balanç del pacte o l’acord no compleixi aquestes condicions, caldrà renunciar-hi o replantejar-lo”.

Sobre l’actual pacte amb el PSC es manté i es revisarà en tot cas abans de les properes eleccions municipals del 2023. La revisió d’aquest pacte també s’hauria de fer a partir d’un “balanç” de l’acro de govern amb els socialistes. En tots els ens supramunicipals, la revisió de pactes s’ha de fer “cas per cas”.

Pactes prioritaris amb formacions independentistes

El partit estableix que als ajuntaments “es prioritzaran sempre pactes amb partits o agrupacions d’electors que tinguin la independència de Catalunya dins del seu objectiu, però es respectarà l’autonomia local tenint en compte les diferents realitats polítiques territorials, sempre que el pacte permeti aplicar el nostre programa i defensar les nostres idees i propostes de municipi i de país”.

Pel que fa als ens supramunicipals, mentre hi hagi exiliats i represaliats, “Junts pactarà de forma molt prioritària amb aquells partits que acceptin el dreta l’autodeterminació i condemnin la repressió”. El membres de la ponència també han aprovat que Junts proposi a la resta de partits independentistes “un pacte per assegurar que el màxim d’alcaldies i ens municipals i supramunicipals” siguin liderats per l’independentisme.

El coordinador de la ponència municipal, Jordi Fàbrega, ha destacat que aquestes condicions són les que guiaran la política de pactes de Junts a partir de les eleccions del 2023. Aquestes condicions no afecten els pactes actuals, una qüestió que la ponència municipals ni tan sols ha tractat, segons ha explicat. Trencar el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona és un aspecte que des debat en la ponència política.

La ponència sectorial aprova treballar per eliminar l’impost de successions i donacions

Aquest dissabte també ha avançat la feina la ponència sectorial, dedicada a fixar les línies mestres del model de país que Junts defensa. Aquesta ponència està orientada a guiar l’elaboració dels programes electorals des d’ara fins al proper congrés. Un dels aspectes aprovats en l’àmbit econòmic ha estat la supressió de l’impost de successions i donacions. Segons ha explicat Damià Calvet, coordinador d’aquesta ponència, aquesta és una línia d’acció política aprovada que el partit haurà d’implementar en la seva acció de govern.

Damià Calvet / Mireia Comas

El congrés de Junts, que se celebra aquest dissabte i diumenge a L’Hospitalet, ha arrencat aquest matí amb les intervencions de la presidenta del partit, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull. Borràs ha fet una defensa de la “radicalitat” de Junts en la defensa de la llengua o els drets i les llibertats. Per la seva banda, Turull ha tancat la porta a la possibilitat que el partit s’assegui a la taula de diàleg que la Moncloa i ERC estant intentant posar en marxa.