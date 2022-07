Els bombers aprofiten la nit per intentar reduir el “foc cabró” del Bages

Nit intensa a la comarca del Bages. Només de conduir per la C-55, una maleïda carretera que parteix la comarca en dues parts fins arribar a Manresa, és fàcil adonar-se de la magnitud de la tragèdia. L’incendi del Pont de Vilomara taca del blau dels senyals lluminosos dels vehicles dels Bombers un paisatge de ple de fum i de foguerades taronges. Un total de 1.232 hectàrees cremades, 194 de les quals dins del Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac, és el darrer balanç dels agents rurals, mentre esperen fer un nou perimetratge aquest matí. Un balanç que per la rapidesa, per les condicions meteorològiques, la sequera i la continuïtat f’una frondosa massa forestal fa pensar en la possibilitat d’un gran incendi que podria afectar fins a les 6.000 hectàrees. “És un foc cabró que ens fa recordar la tragèdia del 1994″, assegura un dels veterans voluntaris en referència als històrics incendis forestals a la Catalunya Central.

De fet, “cabró” i foc “amb mala bava” són alguns dels qualificatius més utilitzats per bombers, membres de les agrupacions de defensa forestal (ADF) i mossos que volten pel centre de comandament instal·lat amb perícia a la zona esportiva de Sant Vicenç de Castellet. Una de les poques esperances és el fet que la temperatura ha baixat fins als 25 graus, el vent afluixa i la humitat ha passat del 30% al 60%. Condicions que permeten treballar amb millor als bombers i atacar els flancs, sobretot l’esquerre, i el cap del foc. L’objectiu és frenar l’avançada i aixecar un mur per protegir les zones habitades. És, de moment, el segon gran incendi de la temporada, després del declarat a Artesa de Segre.

Un grupd e Bombers enraona després del retorn d’un servei a l’aparcament del Centre de Comandament de Sant Vicenç de Castellet/Quico Sallés

“Tot era foc”

“Érem a Rocafort i miressis on miressis hi havia foc”, comentaven de matinada a El Món dos membres de les ADF que descansaven en el parc habilitat a tocar del centre de comandament dels Bombers, SEM i agents rurals. El desplegament de mitjans és enorme. “Aquest foc porta mala bava”, afegeix un bomber que acaba d’enraonar amb un dels comandaments que hi ha sobre el terreny reclamant-li les novetats poc després de la una de la matinada. “Venen mal dades. A l’aturem o les flames no pararan fins a Matadepera”, reflexiona un altre bomber que torna de la primera línia. De fet, les unitats terrestres porten a terme una activitat frenètica per tal que al matí, quan s’incorporin els mitjans aeris, puguin estabilitzar les flames. “La massa forestal continua ha desbocat el foc”, indica un altre dels bombers retornats al centre de comandament que dirigeix David Borrell, l’inspector en cap del cos que no amaga la preocupació per la situació.

El mapa del perímetre de foc del Pont de Vilomara/Quico Sallés

Els Mossos són els responsables de la seguretat i coordinen un desplegament d’unitats que, com les dels bombers, han arribat d’arreu de Catalunya. Per exemple, dos agents de Tarragona controlen el pas al Pont de Vilomara, població del tot emboirada pel fum. Els accessos de les carreteres interiors i l’autopista C-16 estan tallats al trànsit –les vies BV-1124, entre Rocafort i Pont de Vilomara; la BV-1125, en l’accés a la C-55 pel Pont de Vilomara; i la BV-1129, en l’accés a la C-55 per Sant Vicenç de Castellet. S’han convertit en camins exclusius pels serveis d’emergències. Un dels equips clau de treball durant la nit és el dels tècnics de Red Eléctrica Española (REE) i els de les companyies subministradores. Operaris, acompanyats de membres de Protecció Civil, s’han de desplaçar fins a la “zona calenta” per connectar i desconnectar xarxa. Un pla per evitar que, a sobre, la població confinada es quedi sense electricitat.

Tècnics de l’electricitat i membres de Protecció Civil estudien el mapa d’actuació a l’incendi del Pont de Vilomara/Quico Sallés

124 unitats treballant en l’incendi

El desplegament d’extinció és aclaparador. Un total de 124 unitats, de les quals quinze són aèries. A més d’agents rurals, quaranta unitats de Mossos d’Esquadra, Creu Roja, les ADF o el Servei d’Emergències Mèdiques, que fins i tot ha desplaçat a la zona l’helicòpter medicalitzat. De fet, un cop declarat el foc, l’estratègia dels Bombers s’ha vist superada per la velocitat de les flames. Aquest ha estat un fet que destacaven ben entrada la nit tant bombers com agents rurals: la velocitat de combustió tant pel cap del foc com pels flancs. “Una cabronada, això difícilment passa”, afegia més convençut un dels bombers retornats de la zona calenta. Un fet que feia sospitar a un alcalde que, ben entrada la nit encara era al centre de comandament, la possibilitat que fos intencionat.

El cap i el flanc esquerre de l’incendi estan orientats cap al nord i delimitats aprofitant la carretera C-16. El següent pas és contenir el gran flanc dret, on s’hi troben les urbanitzacions River Park i Les Brucardes, víctimes del foc. Els municipis de Navarcles i Sant Fruitós de Bages romanen confinats a causa del fum. Unes 4.500 persones no poden sortir de casa. Els centres d’acollida habilitats per Protecció a Civil al Pont de Vilomara i la biblioteca i espai d’avis de Sant Fruitós de Bages han acollit 200 persones. La xifra de ciutadans confinats ascendeix a 4.500. La nit ha esdevingut una aliada clau per rebaixar la intensitat del foc davant la temença que el matí el vent revifi les flames i la calor torni a esperonar un foc que a voltes estava absolutament descontrolat.