Estabilitzat l’incendi a Vallbona que ha cremat 50 hectàrees

Un nou incendi s’ha decretat a Catalunya. 53 dotacions dels Bombers, 13 de les quals aèries, han treballat des de les cinc de la tarda en un foc a Vallbona de les Monges (Urgell) amb un potencial de 500 hectàrees. Les flames han començat en una zona agrícola i s’han propagat cap a vegetació forestal entre Rocallaura i Belltall. Fins ara el foc ha afectat 50 hectàrees, segons els Agents Rurals, però ja està estabilitzat.

Segons han explicat les autoritats aquest dilluns a la tarda, El flanc esquerre de les flames ha coronat la carena de la serra del Tallat. El dret avançava cap a Belltall però ja no progressa i no hi ha risc per a nuclis habitats. Gràcies a la ràpida intervenció dels bombers, s’hi fa extinció amb els vehicles en marxa. El cap de l’incendi avança en direcció Rocallaura i tampoc amenaça zona habitada. Efectius del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) han fet foc tècnic per intentar aturar la carrera.

Un segon incendi a Sant Mateu de Bages

D’altra banda, al llarg del dia d’avui els Bombers han treballat també en un incendi agrícola a Sant Mateu de Bages. L’avís s’ha rebut cap a dos quarts i mig de cinc de la tarda i el foc ja està estabilitzat. Hi han treballat una vintena de dotacions. No s’han comptabilitzat les hectàrees cremades, peròno ha sigut molt agressiu. També han treballat en un foc de vegetació urbana a Montcada i Reixac. L’avís s’ha rebut cap a mig quart de dues del migdia i s’hi han destinat 12 dotacions. L’incendi està controlat. D’aquesta manera, i com ja explicava fa unes setmanes el conseller d’Interior Joan Ignasi Elena, la situació no acompanya i els incendis continuaran, però els bombers estan treballant de la millor manera, ja que s’han aconseguit fer molts avanços gràcies a la ràpida actuació dels efectius, tant terrestres com aeris.