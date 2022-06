Un incendi a l’AP-7 obliga a tallar el trànsit

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat a les 18.04 hores d’aquest dissabte un incendi forestal entre Agullana i la Jonquera (Alt Empordà) que ha obligat a tallar l’autopista AP-7 en sentit sud, cap a Barcelona. Un vehicle avariat s’ha incendiat i el foc ha saltat a la vegetació propera a l’autopista, no gaire lluny de la línia del tren d’alta velocitat que connecta Figueres amb Perpinyà. Segons els Bombers, que han activat 23 dotacions i cinc d’elles aèries, el foc ha afectat unes 3,5 hectàrees.

#IFJonquera afecta una taca de bosc enclavada entre l'Ap-7 i les vies del TAV #Bomberscat hi treballem amb 23 dotacions 5 d'elles aèries #MAER L'incendi ha estat causat per un vehicle avariat a l'autopista segons confirma @transit pic.twitter.com/701qwfw8ME — Bombers (@bomberscat) June 25, 2022

Segons els Bombers, el foc afecta una part de bosc enclavada entre l’autopista i les vies del tren d’alta velocitat. El foc ha quedat estabilitzat a les 18.04, en espera d’informació oficial dels Agents Rurals.

El Servei Català de Trànsit està desviant la circulació per la sortida 2 cap a la N-II. Les darreres dades indiquen que augmenta als 5 km la cua a l’AP-7 fins al punt del desviament. També hi ha 3 km de cua a l’N-II.

⚫ Encara tallada l'AP-7 a Agullana ➡ sud per un vehicle incendiat que ha provocat un incendi de vegetació #IFJonquera



ℹ Es fan desviaments per la sortida 2 cap a l'N-II



🔴 Augmenta als 5 km la cua a l'AP-7 fins al punt del desviament. També hi ha 3 km de cua a l'N-II https://t.co/hrOpdtAUmo — Trànsit (@transit) June 25, 2022

Catalunya en alerta per la calor i el risc d’incendi

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va dir dimarts que la xifra de 200 incendis a Catalunya de la darrera setmana no es veia des de les onades d’incendis anys 90. D’aquesta manera, la situació extraordinària de la setmana passada, on una onada de calor va provocar que els conreus i boscos quedessin secs i per tant i hagués més perill d’incendis, ha fet que la conselleria d’Interior asseguri que la temporada d’incendis d’aquest estiu “serà molt dura”. En aquest context, la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà també va destacar que aquesta darrera onada ha cremat gairebé 4.000 hectàrees i l’any passat se’n van cremar 2.400 en total.

Els incendis simultanis de la setmana passada han passat factura als boscos de diferents zones de Catalunya. Tot i que l’acció dinàmica i activa dels Bombers de la Generalitat -que han treballat de sol a sol per apagar les flames- ha aconseguit minimitzar els danys, hi ha hagut moltes zones afectades. Elena i Jordà han lamentat en unes declaracions aquest dilluns que en tant sols una setmana el país s’ha apropat a la línia d’incendis que va haver-hi en tot el 2022, any on se’n van produir 285. Davant d’aquesta situació, Elena ha dit que Catalunya afronta una de les campanyes d’incendis més difícils dels darrers anys i Jordà ha assenyalat que “el país es troba en una situació greu, extrema”.