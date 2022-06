S’acaba la ratxa d’incendis simultanis amb l’estabilització del d’Artesa

El conseller d’interior Joan Ignasi Elena ha donat per acabat el període de simultaneïtat dels incendis catalans que han estat des de mitjans de la setmana passada fins aquest dilluns. Aquest malson pel Bombers de la Generalitat s’ha acabat amb l’estabilització de l’incendi d’Artesa del Segre, el més gran de tots, que ha acabat cremant 2.700 hectàrees de superfície d’ençà que va començar el passat dimecres. Així doncs, tant els bombers com Elena asseguren que ja s’han acabat els operatius simultanis per apagar focs i ho han fet amb el que ha estat fins ara un dels pitjors incendis de la campanya.

La columna de fum de l’incendi que s’ha declarat entre Peramola i Oliana, a l’Alt Urgell / ACN

El foc d’Artesa del Segre ha estat estabilitzat aquest dilluns a la tarda després de la feina intensiva que han fet els Bombers des del dimecres passat quan es va decretar. Els Bombers ho han anunciat a les seves xarxes socials a la mateixa hora que ho feia el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, en compareixença davant dels mitjans al centre de comandament de Cerdanyola. Així doncs, l’onada de calor i les altes temperatures amainen i amb elles els focs simultanis, que gràcies a les feines dels bombers han pogut ser estabilitzats i apagats d’un en un, causant el menor dany possible.

Una setmana de foc i cendres

Catalunya se submergia en un mar de flames des del dimecres passat, quan l’incendi d’Artesa del Segre, a la Noguera, començava a cremar la vegetació dels boscos. Des de llavors, una trentena de focs han cremat per tot Catalunya de manera simultània. De fet, la imatge més vista fins el moment han estat dels bombers apagant focs a diversos punts del territori. Davant d’aquesta situació els bombers i la conselleria d’Interior van posar en marxa unes operacions simultànies pe r intentar frenar les flames el més aviat possible. Tot i això, no han pogut evitar que gran part de les zones boscoses de Catalunya s’hagin cremat a causa de l’onada de calor, així com els conreus de molts pagesos que també han vist les seves terres afectades pel foc.