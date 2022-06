El primer gran incendi de l’estiu ja ha cremat 50 hectàrees

És possible que estiguem davant del primer gran incendi de l’estiu. A hores d’ara 60 dotacions de Bombers treballen en l’extinció d’un incendi al nucli de Baldomar, a Artesa de Segre. Nou d’elles són aèries. Protecció Civil ha demanat a la població de la Clua, la més propera a l’incendi, que tanqui totes les portes i finestres perquè el vent empeny el fum en la seva direcció.

El foc s’ha desencadenat a les 13:11 hores i ha cremat 50 hectàrees de boscs i conreus. Per tal d’evitar perills a les poblacions del voltant s’ha demanat a les granges que es confinin. Els Bombers, però, insisteixen que Baldomar no corre perill. El pla Infocat està activat en estat d’alerta per aquest incendi forestal que podria ser el primer gran incendi de l’estiu.

Els Bombers estan treballant amb aigua al flanc dret i amb maquinària pesada a l’esquerre. També es llauraran els camps per tal d’alentir l’avenç de les flames, que per ara estan descontrolades. Actualment el foc ja està afectant l’Espai d’Interès Natural de la Serra del Montsec, pel que el cos d’emergències està preocupat per la seva evolució.

Catalunya afronta una de les campanyes forestals més llargues i complicades

Els Serveis d’Emergències afronten una de les campanyes forestals més complicades i llargues dels últims anys per la poca pluja que hi ha hagut a l’hivern i l’onada de calor extrema que hem tingut l’última setmana. En aquest context s’eleva el risc d’incendi arreu de Catalunya a partir d’ara. Això vol dir que podríem encadenar incendi rere incendi, com ha passat amb el d’aquest dimecres i el d’ahir dimarts a Celrà.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que s’incrementaran en més de 5.000 els servidors públics i hi haurà 40 mitjans aeris i 16 drons dels Agents Rurals. Ho ha anunciat en un acte a l’Aeroport de Sabadell. Fins aquest mes de juny s’han registrat 285 incendis forestals i s’han cremat exactament 607 hectàrees de bosc. Aquesta és la xifra més alta des del 2012.

“Encarem una de les campanyes més dures i llargues dels darrers anys, portem molt de temps amb poca pluja i una calor extraordinària, però a l’hora amb temperatures mínimes molt altes i una sequera extrema”, ha assegurat Elena, que ha assenyalat que l’hivern ha estat especialment sec a l’eix Noguera-Bages i a l’Anoia i el Garraf. En aquestes zones és més probable que hi hagi incendis.

La campanya forestal ja porta 20 dies en marxa i es preveu que sigui una de les més complicades dels últims anys. “Venim d’un hivern sec, que ve d’un altre hivern sec”, ha lamentat Elena. El conseller ha anunciat 500 contractes temporals, entre els quals 360 ajudants d’ofici forestals, 65 operadors de control i mig centenar de conductors, personal tècnic i administratiu per combatre aquest alt risc d’incendis constants.