Bombers alerta del risc d’incendis a causa de la sequera aquest estiu

El cap del Grup d’Actuacions Forestals (Garf) dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha explicat que auguren un estiu “complicat” per Catalunya. De fet, Castellnou l’ha comparat amb els d’altres anys, com el del 2005 i 2012 que van ser molt durs a causa de la sequera hivernal i les altes temperatures. En una entrevista en el canal 3/24 aquest diumenge, Castellnou ha pronosticat “diversos grans incendis forestals” per a aquest estiu.

La sequera ja no és una cosa estranya als estius catalans. En aquest context, aquest any es podria assemblar al del 2005 o el 2012 on els incendis van marcar la temporada d’estiu. D’aquesta manera el període de sequera de l’hivern ha deixat molts camps secs i si s’hi afegeixen les pujades de temperatures que han arribat gairebé els 40 graus abans que comenci l’estiu, podria ser una situació “perillosa”, ja que provocaria molt més incendis.

Un hidroavió participa a les tasques d’extinció de l’incendi / ACN

També ha destacat que és el segon any consecutiu que s’arriba a la campanya d’estiu “amb sequera hivernal en la part central” de Catalunya i, en concret, en l’eix que abasta des de la comarca de la Noguera (Lleida) fins a la del Garraf (Barcelona). No obstant això, ha assegurat que veu poc probable que es produeixin incendis dels denominats de sisena generació, els més ràpids i agressius, ja que assegura que el 99% dels incendis en territori català tenen un comportament “normal, clàssic i previsible”.

Precaució constant a les zones boscoses

Una de les coses que més han repetit dels de Bombers de la Generalitat ha estat la precaució en exteriors, així com la necessitat de intentar no deixar residus que puguin causar un incendi. Tot i això i davant aquest pronòstic, Castellnou ha explicat que Bombers iniciarà la fase de màxima activació de la campanya de prevenció d’incendis el pròxim 15 de juny, per a evitar incendis durant el període estival.