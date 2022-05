Fum i “escenes de pànic” en un tren de Renfe avariat a Llinars

Fum i “escenes de pànic” en un tren de la línia Figueres-Barcelona que s’ha hagut d’aturar a Llinars del Vallès per una avaria mecànica. Els eixos enfrenats del comboi han provocat fum que ha entrat a dins dels vagons. Com que les portes no s’obrien, els passatgers han hagut de trencar diversos vidres per evacuar el fum, segons ha denunciat diversos usuaris a les xarxes socials.

Ivan Monforte, director de l’Oficina del vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, anava al tren i ha explicat a El Món que quan el tren estava arribant a Llinars ha fet una “frenada brusca i s’han apagat els llums”. Poc després ha començat a entrar fum al vagó i una dona gran ha tingut un atac de pànic i ha començat a plorar. Monforte, amb l’ajuda d’una altra passatgera, ha trencat un vidre d’emergència i s’ha fet uns petits talls a la mà. Una altra passatgera s’ha trencat el dit petit quan ha caigut al terra després de sortir del tren. Tots dos han estat atesos pel SEM i només la dona ha hagut de ser traslladada a l’hospital.

El pèssim servei de @renfe ens acabara matant. El tren s'ha aturat i incendiat a Llinars del Vallés. Les portes no s'obrien i els vagons s'omplien de fum. Escenes de pànic i asfíxia que han acabat amb vidres trencats. pic.twitter.com/UUOSG3IOmR — Marc Barres (@Marc_Barres) May 24, 2022

La lenta resposta de Renfe indigna els usuaris

El director de l’Oficina de Puigneró ha criticat que Renfe ha trigat molt a respondre a la incidència i que s’han vist obligats a trencar els vidres del tren perquè les portes no s’obrien. Finalment, els passatgers han pogut abandonar el tren per fer un transbordament a un altre comboi i continuar cap a Barcelona.

“El pèssim servei de Renfe ens acabara matant”, lamenta un dels afectats. “El tren s’ha aturat i incendiat a Llinars del Vallés. Les portes no s’obrien i els vagons s’omplien de fum. Escenes de pànic i asfíxia que han acabat amb vidres trencats”. Renfe ha confirmat l’incident i ha explicat que una “avaria” al tren ha fet que un dels eixos “s’enfrenés”. El fregament de la roda amb el fre seria la causa del fum que ha alarmat els passatgers. L’operadora ha assegurat que l’incident ha durat 10 minuts.

@rod11cat ja no hi ha normalitat al servei. A Llinars hem hagut de baixar del mitja distància per què surt fum de sota el tren. pic.twitter.com/M8faHJcGUf — David Camps (@DavidCamps5) May 24, 2022

A banda d’aquest incident, Rodalies també ha informat de retards acumulats de mitja hora a l’R4 per una incidència en la infraestructura durant les tasques de manteniment que Adif duu a terme a la xarxa ferroviària. Això ha obligat a reorganitzar el servei i es circula per via única entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet.

L’AVE recupera la normalitat

Renfe ha informat que el servei de l’AVE entre Figueres i Barcelona s’està “normalitzant” després dels actes vandàlics de la nit de dissabte a diumenge afectessin el cablejat de senyalització i causessin afectacions a la circulació de trens. El sabotatge es va produir al tram que va de Vilobí d’Onyar a la capital de l’Alt Empordà i va consistir en crear arquetes de cablejat en diferents punts de la via, a l’altura d’Aiguaviva (Gironès).